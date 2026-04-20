＜義母と義妹が大大大嫌いッ！＞旦那が大好き！夫婦仲も良好…だけど嫁いびりしんどい【第1話まんが】
私はアヤナ（30代後半）。旦那のユウジ（30代後半）と小4の娘、小1の息子と暮らしています。結婚して10年ちょっと経ちますが、私はいまだに旦那のことが大好き。夫婦仲もよくて、家族仲もいいです。でも、そんな私のハッピーな生活を邪魔してくる人たちがいます。義家族です。私は義母や義妹のことが大嫌い。これでも最初は我慢してお付き合いをしていたのですが、子どもが生まれて、いろいろあっているうちに我慢ができなくなってしまいました。
お土産を持っていけば「こんなもの……」と言われるし、旦那のことは褒めて持ち上げ、私を下げるのも当たり前。帰省中も機嫌を損ねればフル無視。謝ってもフル無視。孫のことまで無視する始末。自分の思い通りにならないと、急に存在ごと消されたように扱われます。
ついでに言うと、義妹親子も最悪です。「観光したいから」と突然わが家に泊まりに来て（アポなし）、夜遅くまで旦那と宴会をして片付けもせずに去っていきます。そのうえ旦那を財布扱いしているのか、毎回、旦那が奢ることになります。義妹の息子はわが家のソファで飛んだり跳ねたり、寝室にも勝手に入って好き放題。うちの子どもには意地悪するし、最悪です。
結婚当初は義家族と仲よくしようと思い、旦那と一緒に欠かさず帰省していました。
義妹親子が突然アポなしで来ても、嫌々ながらも笑顔で対応してきました。
けれど、私だけが我慢して義母に礼儀正しく接しても、うまくいきません。
帰省するたびに嫁いびりのような嫌味を浴びせられ、ひどい仕打ちのオンパレードなのです。
頑張ろうという気持ちは年々削られ、今ではLINEが来ただけで胸がざわつき、1日中気が滅入るほどです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
お土産を持っていけば「こんなもの……」と言われるし、旦那のことは褒めて持ち上げ、私を下げるのも当たり前。帰省中も機嫌を損ねればフル無視。謝ってもフル無視。孫のことまで無視する始末。自分の思い通りにならないと、急に存在ごと消されたように扱われます。
ついでに言うと、義妹親子も最悪です。「観光したいから」と突然わが家に泊まりに来て（アポなし）、夜遅くまで旦那と宴会をして片付けもせずに去っていきます。そのうえ旦那を財布扱いしているのか、毎回、旦那が奢ることになります。義妹の息子はわが家のソファで飛んだり跳ねたり、寝室にも勝手に入って好き放題。うちの子どもには意地悪するし、最悪です。
結婚当初は義家族と仲よくしようと思い、旦那と一緒に欠かさず帰省していました。
義妹親子が突然アポなしで来ても、嫌々ながらも笑顔で対応してきました。
けれど、私だけが我慢して義母に礼儀正しく接しても、うまくいきません。
帰省するたびに嫁いびりのような嫌味を浴びせられ、ひどい仕打ちのオンパレードなのです。
頑張ろうという気持ちは年々削られ、今ではLINEが来ただけで胸がざわつき、1日中気が滅入るほどです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび