【父「土下座しろ！」の10年後】父からの最後の言葉は…「羨ましいぜ！」＜第19話＞#4コマ母道場
10年前、当時18歳だったアカリさんは、大学受験の際、学歴コンプレックスをこじらせた父親から土下座を強要されました。学費を得るためにその要求を受け入れたアカリさんは、同時に両親からの自立を決意します。そして大学進学を機に、両親とは次第に疎遠になっていったのですが……。
第19話 最後の最後にソレですか【アカリの気持ち】
【編集部コメント】
ヒデキさんはアカリさんからの絶縁宣言を受け入れました。そして相変わらず何も言わないミサトさん。本当にいいんですか？ 娘と二度と会えなくなってしまうかもなんですよ？ でもきっとミサトさんは、そんなことを言われたとしてもどこか他人事で済ませてしまうのでしょう。アカリさんのことを「冷たい人間」だと言い切るヒデキさん。どっちが？ という突っ込みは今は置いておいて、アカリさんは最後に両親に伝えたいことはあるのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと
第19話 最後の最後にソレですか【アカリの気持ち】
【編集部コメント】
ヒデキさんはアカリさんからの絶縁宣言を受け入れました。そして相変わらず何も言わないミサトさん。本当にいいんですか？ 娘と二度と会えなくなってしまうかもなんですよ？ でもきっとミサトさんは、そんなことを言われたとしてもどこか他人事で済ませてしまうのでしょう。アカリさんのことを「冷たい人間」だと言い切るヒデキさん。どっちが？ という突っ込みは今は置いておいて、アカリさんは最後に両親に伝えたいことはあるのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと