【血管クイズ】ドロドロ血液を卒業！知っておくべき血管を若返らせる3つの健康知識

血管年齢が若返る！クイズで学ぶ血液サラサラ健康習慣

私たちの体中に張り巡らされている血管。その長さをすべて繋ぎ合わせると、なんと約10万km、地球2周半にも及ぶと言われています。そして、血管を流れる血液は、全身の細胞に酸素や栄養素を届け、老廃物を回収する重要な役割を担っています。

同窓会などで「実年齢より若々しい！」と感じる人は、実は血管・血液年齢が若い証拠。逆に、肌のくすみやシワ、肩こり、冷えといった不調は、血管が老化し血液がドロドロになっているサインかもしれません。加齢だけでなく、日常の「糖のとりすぎ」「中性脂肪」「ストレス」「歯周病菌」などが血液を汚す大きな原因となります。

しかし、一度老けてしまった血管も、生活習慣を少し見直すだけで若返らせることが可能です。今回は、前回のクイズとは異なる視点で、今日から始められる新しい血管ケアについてのクイズをご用意しました。ぜひチャレンジしてみてください！

【第1問】血液をサラサラにする最強の食材の組み合わせは？

【問題】

毎日の食事に取り入れるだけで、血糖値の上昇を抑え、血液をサラサラにしてくれる最強の食材の組み合わせがあります。それは次のうちどれでしょう？

（１）トマトとたまねぎと黒酢

（２）きゅうりとわかめと醤油

（３）キャベツとにんじんと塩

【正解と解説】

正解は「（１）トマトとたまねぎと黒酢」です。

この3つの食材を合わせた「血流爆上がり万能トマたま酢」は、血管・血液の健康にとってまさに最強のメニューです。

それぞれの食材が持つ効果が絶大で、トマトに含まれる赤い色素「リコピン」の強力な抗酸化作用が悪玉コレステロールの付着を防止。たまねぎの成分「アリシン」は善玉コレステロールを増やし、血小板の凝集を抑制。そして、1年以上熟成させた「黒酢」に含まれる酢酸が、赤血球の膜をしなやかにして血流を促進します。

食事の20分前など、食前にサラダ感覚で食べることで、血糖値の急上昇や中性脂肪の合成を抑える効果が期待できます。そのまま食べるだけでなく、冷しゃぶのタレにしたり、納豆に混ぜたりとアレンジも自在。手軽に続けられる新しい食習慣として最適です。

【第2問】血管を若返らせる効果的な運動部位は？

【問題】

適度な運動は基礎代謝を上げ、血液中の糖を減らすために不可欠です。血管と血液を健康にするために、最も効率よく鍛えるべき体の部位はどこでしょうか？

（１）腕や肩回り

（２）腹筋や背筋

（３）下半身（太もも・ふくらはぎ）

【正解と解説】

正解は「（３）下半身（太もも・ふくらはぎ）」です。

基礎代謝の約22%は筋肉が消費しており、筋肉量が多いほど基礎代謝が高く、脂肪が燃焼されやすい体になります。実は、全身の筋肉の約7割は下半身に集中しているため、太ももやふくらはぎを鍛えることが最も効率的なのです。

また、「第二の心臓」と呼ばれるふくらはぎの筋肉には、下半身にたまった血液を心臓へ押し戻す重要なポンプ機能があります。

激しい筋トレや過度な運動は、体に過度なストレスを与え、かえって血管を傷つける活性酸素を発生させてしまいます。1回1分程度、呼吸をしながらゆっくり行う「すわるスロースクワット」や、「かかと上げ下げ」といった簡単な「ちょいトレ」を日常のすきま時間に取り入れるだけで、十分な効果が得られます。

【第3問】食べるタイミングに注意が必要なヘルシー食材とは？

【問題】

ビタミン豊富で一見ヘルシーなイメージがありますが、実は食べる量やタイミングに気をつけないと、血液をザラザラ（ドロドロ）にしてしまう原因になる食べ物はどれでしょう？

（１）きのこ類

（２）フルーツ（果物）

（３）海藻類

【正解と解説】

正解は「（２）フルーツ（果物）」です。

フルーツに含まれる糖質「果糖」は、非常に吸収スピードが速い「単糖類」に分類されます。体に急速に吸収されて肝臓で代謝され、ダイレクトに中性脂肪へと変わってしまうため、食べすぎると血液をザラザラにしてしまいます。さらに中性脂肪が増え続けると、脂肪肝へと進行する恐れもあるため注意が必要です。

とはいえ、旬のフルーツにはビタミンや食物繊維などの栄養素も豊富に含まれています。健康効果をしっかり得るためのポイントは「食べるタイミング」。1日の活動前にあたる「朝食」にとることで、糖がエネルギーとして消費されやすくなります。逆に、夕食後や就寝前に食べるのは、血液ドロドロの原因になるため避けましょう。

【まとめ】正しい知識で血管・血液の若返りを

血管の老化や血液の汚れは、私たちの体に様々な不調を引き起こすサインです。しかし、今回ご紹介したような、食材の選び方や簡単な運動の取り入れ方など、日常の少しの心がけで、確実に血管と血液を若返らせることができます。

ストイックな食事制限や、息が上がるような激しい運動は必要ありません。自分のライフスタイルに合わせて無理なく続けられることから始めて、若々しく健康な体をつくっていきましょう。今日からさっそく、血管と血液を労わる生活を意識してみてください。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 血管・血液の話』著：栗原毅／栗原丈徳