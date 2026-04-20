２０日前引けの日経平均株価は前営業日比５６９円５５銭高の５万９０４５円４５銭と大幅反発。前場のプライム市場の売買高概算は８億３２１３万株、売買代金概算は３兆２９６億円。値上がり銘柄数は７２０、対して値下がり銘柄数は７８５、変わらずは７０銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は、前週末の欧米株高を引き継ぎ買いが優勢。中東情勢はホルムズ海峡を巡り不透明感が拭えないが、先物主導のインデックス買いが日経平均に押し上げ効果をもたらしている。前引けは５７０円弱の上昇をみせ、前週末の下げ分の半値以上戻した形となっている。５万９０００円台を前引け時点で回復したが、前引けにかけてはやや上値の重い動きとなった。相対的にＴＯＰＩＸの上げ足が鈍く、個別銘柄も値上がり数を値下がり数が若干上回る状況となっている。



個別ではきょうも売買代金断トツとなっているキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が高いほか、ソフトバンクグループ＜9984＞も大商いで上昇。レーザーテック＜6920＞、ディスコ＜6146＞なども買われた。三菱重工業＜7011＞も物色人気。東京海上ホールディングス＜8766＞、ファーストリテイリング＜9983＞なども上値を追った。ワコールホールディングス＜3591＞はストップ高カイ気配。半面、アドバンテスト＜6857＞が軟調、信越化学工業＜4063＞も冴えない。任天堂＜7974＞が売りに押され、ＩＮＰＥＸ＜1605＞も下落した。日本化学工業＜4092＞が急落、住友ファーマ＜4506＞も大きく水準を切り下げた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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