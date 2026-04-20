【リーグドゥ】スタッド・ランス 3−2 レッドスター（日本時間4月18日／スタッド・オーギュスト・デローヌ）

【映像】突き飛ばされて激昂→両チーム飛び出す乱闘騒ぎ（実際の様子）

スタッド・ランスの日本代表MF中村敬斗が出場した一戦で、ピッチ上が騒然とする事態が起きた。2点リードで迎えた40分、タッチライン際での接触プレーをきっかけに、両チームの選手やベンチスタッフが入り乱れる乱闘寸前の騒動に発展し、話題となっている。

40分、ランスの中村が左サイドから鋭いクロスを供給した直後のプレーだった。タッチライン際での攻防において、ランスのコネがレッドスターのダンボ・シラに突き飛ばされる形で転倒。これを目の当たりにしたランスのFWモハメド・ダラミが激怒して相手選手に詰め寄ると、一気に不穏な空気が流れた。

騒動はさらに拡大し、両チームの控え選手やベンチスタッフが次々とピッチへ飛び出し、ライン際で大勢が入り乱れる大荒れの展開に。スタジアムが騒然とする中、実況の小松正英氏も「両軍入り乱れています」。

主審は騒動の当事者であるダラミとレッドスターのシラのそれぞれにイエローカードを提示して事態の収拾を図ったが、この一部始終にSNS上のファンも即座に反応。ネット上では「乱闘始まった…没収試合になるぞ？」「コネがぶっ飛ばされてるやん」「お、乱闘だ乱闘だ」といったコメントが寄せられ、一時騒然となった。

結局、試合はダラミとシラにイエローカードが掲示された後再開され、ランスが中村のゴールなど3−2でレッドスターを振り切り勝利を収めた。（ABEMA de DAZN ／リーグドゥ）