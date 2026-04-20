■MLB ロッキーズ9ー6ドジャース（日本時間20日、クアーズ・フィールド）

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ドジャースの佐々木朗希（24）が敵地でのロッキーズ戦に今季4度目の先発、4回2/3、78球を投げて、被安打7（1本塁打）、奪三振2、四死球2、失点3（自責点3）。Ｗ.スミス（31）と今季初バッテリーを組んで、序盤はストレート中心の組み立てで好投したが、勝利投手目前の5回に失点、同点に追いつかれて降板となり今季初勝利はお預け。チームも中継ぎ陣が打たれて今季初の連敗となってしまった。

試合後、佐々木は「（ロッキーズ打線に）早いカウントで打ってもらったので、基本的には真っ直ぐ、フォークなんで、2巡目は変化球を入れながら、フォークボールでしたけど、いいところに行ったり、甘く行ったり、そんな感じでした」とゲームプランを話し、「途中までの内容だったらもっとイニングを投げられましたし、3点取ってもらってたのでリードを守り切った状態で降りるべきだった」と振り返った。

ロッキーズ打線の2巡目に捕まったことには「基本的には投げているボールの問題だと思います。僕自身の問題ですし、球種が他のピッチャーより少ない分、質自体が高くなければならないと思うので、その中でそこまで質が高くないという現状だと思う」と分析。

5回のホームランには「試合を通してカウントを悪くする場面が多かったので、そのつけが回ってきたのかなと思います」と語った。

次回の登板に向けて「よくなっているところもありますし、まだ足りない部分もたくさんありますので、そこはもう1回試合の映像を見直して本当に何が悪かったのか、整理しなければいけない」と口にし、「時間のかかるものもあるので、その中で目の前の試合を抑えていく両方が大事だと思うので、そこはしっかり分けて考えてやっていきたい」と話した。

Ｄ.ロバーツ監督（53）は「朗希は立ち上がりが良く、効率的に投げていた。ただ5回に入って少し苦しくなってきたので、そこで流れを止める必要があると感じた」

ピッチングは改善してきたかと聞かれると「良くなっていた。効率も良く、必要な場面でゴロを打たせたり、フライでアウトを取れていた。本当は5回まで投げてほしかったが、全体的には前回より良かった」とコメントした。

