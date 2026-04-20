■これまでのあらすじ

裏切りがバレてから半年、家庭の空気は重かった。一樹は妻子を愛している。ただ、姫花といると男を感じることができてうれしかった。一時の気の迷いだったと反省し、妻にもう一度信用してもらえるように努力しようと思っていた一樹だったが、姫花が派遣社員として現れて…。



心を入れ替えたという夫は、私の信頼を得ようと必死でした。でも、夫は一度私に嘘をついているんです。今だって反省している態度を見せながら、裏では何をしているかわからない。

こんな風に疑いたくはないけれど、そう簡単には信じられませんでした。どうしても裏切られたときのことを思い出してしまう…。この苦しみはいつまで続くの…？そんな中、夫の休日出勤が増えるようになりました。今までそんなことなかったのに…本当に仕事なの？夫は会社に着くとすぐにビデオ通話をして仕事であることをアピールしていましたが、どうしても彼女の姿が頭をよぎります。あの勝ち誇ったような笑顔が忘れられないんです。そして…、衝撃の事実を知ることになりました。彼女が夫の会社で派遣として働いているというのです。もしかして…また悪夢が始まるの…？

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)