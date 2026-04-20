【明治安田J1百年構想リーグ】サンフレッチェ広島 2−0 V・ファーレン長崎（4月18日／エディオンピースウイング広島）

【映像】走りながら神トラップ＆即シュート

後ろからの浮き球を走りながらピタリとコントロールし、素早くシュートに持ち込んだ。19歳MFの神技に、元日本代表10番が大絶賛している。

4月18日に明治安田J1リーグ百年構想リーグの第11節が行われ、サンフレッチェ広島とV・ファーレン長崎が対戦。キックオフ前には16日未明に85歳で亡くなった広島初代総監督の今西和男さんへの黙とうが行われ、かつて指導を受けた日本代表の森保一監督も駆けつけて哀悼の意を表した。故人を偲んだ一戦は、広島が2-0で勝利。1か月ぶりに勝点3を獲得した。

25,000人以上が駆けつけた試合の87分、広島の19歳がその才能を爆発させる。

広島のDF荒木隼人がピッチ中央にこぼれたボールを、長崎のFWマテウス・ジェズスに寄せられながらクリア気味に前線に蹴り込む。宙を高く舞ったボールは相手陣内のバイタルエリアに飛び、長崎のDF米田隼也とDFエドゥアルドの間に落下していく。

これに反応したのが、MF中島洋太朗だ。背番号39は首を振ってボールの軌道を確認すると、走りながら後ろからの浮き球に対して右足の甲をやさしく当てる。ボールの勢いを完全に吸収してピタリと収め、すぐさま内側に切れ込んでミドルシュートを放った。鋭いシュートは惜しくもGK波多野豪に阻まれたが、足とボールが磁力で吸い寄せられるかのようなスーパーテクニックを披露した。

かつて日本代表で10番を背負った解説・山瀬功治氏は「うまい」と声を漏らし、「上から落ちてくるボールをトラップと共に相手の逆を突き、そこからシュートを持っていく。何気なくやっていますけど、そんなに簡単じゃないですからね。真上から来るボールはすごく難しいんですよ。ボールと自分が走る方向の同一視がなかなかできないので」と大絶賛した。

ファンもSNS上で反応し、「今の中島洋太朗の変態トラップｗ決まってれば今節No.1だった」「上手すぎる」「そのトラップの後にニア狙える洋太朗エグすぎやろ…」「後ろ向きトラップからのシュートってほんまバケモノかよ(褒めてる)」「サラッとやってるけどトラップもシュートもクソ上手いな」「ほんとトラップがすごかった、これで決めきったらスーパーだった」「トラップ凄すぎて見た瞬間笑えた」「セクシーフットボール」「ジーニアス」「トラップした瞬間、洋太朗が一瞬ベルカンプに見えた笑」「トラップからシュートまで凄いな」「広島の宝物庫」「また出たよ。洋太朗の異次元」「1試合に1回は信じられない上手さを見せてくる」と大興奮している。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）