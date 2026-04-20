タレントの辻希美が4月14日、自身のYouTubeチャンネルを更新。自宅のリビング・キッチンが床暖房の工事中でつかないため、普段とは一風変わったモーニングルーティーンを収めた動画を公開した。

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冒頭、「腰が痛い……」と呟きながら歯磨きをする、ややおつかれの様子の辻希美。フォームを泡立てて丁寧に洗顔をして、そのまま洗面所で哺乳瓶を洗う。上記の通り、現在キッチンが使用できないためだ。それから第5子の夢空（ゆめあ）ちゃんを起こすが、朝からいつものとおりご機嫌で笑顔を見せており、視聴者を癒していた。

その後、スタジオ兼リビングでお昼ご飯のためにパン焼き器をセット。別途朝ごはんを用意していると、次男の昊空（そら）くんから「お金ちょうだい」との声が。「どこに行くかを言って」と母親らしくビシッと聞くと、「カラオケ」という意外な答えが返ってきた。「こんな時間から？（笑）」と思わず笑ってしまう辻だったが、これはデートだと直感した。思い返すと、「彼女とお母さん、どっちを守る？」という質問に対し、長男・青空（せいあ）くんは「今のところはママ。“妻”だったらわからない」と答えたのに対し、昊空くんは「彼女」と即答していたという。「パパが守ってくれるかな……」と複雑な表情の辻だったが、成長を見守ってきた視聴者にとっても、今後の展開が気になるところだ。

そんなトークに花を咲かせながら、卵焼き、ウィンナーやミートボールという子どもたちが大好きな料理が完成。また、今回はキッコーマンソイフーズ株式会社のPR動画になっており、「豆乳キッズ」という子ども向けの健康飲料が食卓に並んでいた。成長期に必要なタンパク質を補うことができるものだが、せっかくなので辻も試飲。「美味い。美味いよ！」と目を丸くしていた。

その後も午前中の家族の幸せなルーティーンが収められていた今回の動画。すっぴん姿も含むモーニングルーティーン、料理＆食事、子どもの成長、家族の交流と見どころが多く、いわゆる「案件動画」を視聴者にとって楽しいものにするというプロ意識が感じられる。コメント欄には「こんな飾らない朝食の姿を見せてくれる辻ちゃんが大好きです」「辻ちゃんの子供たちを大切に家事も仕事も頑張ってる姿がほんとすごい！！」など、どんな日でも家族に寄り添う辻の姿に共感する声が多く寄せられている。

（文＝向原康太）