今年2月、高松市内を走行中の電車内で、10代の女性のスカート内を撮影しようとした疑いで、38歳の地方公務員の男がきょう（20日）逮捕されました。

【写真を見る】電車内で10代の女性のスカート内を盗撮しようとした疑い 香川県広域水道企業団に勤務する地方公務員の男（38）を逮捕【香川】

性的姿態等撮影未遂の容疑で逮捕されたのは、香川県広域水道企業団に勤務する地方公務員の男（38）です。

警察によりますと、男は2月20日午後9時25分ごろ高松市内を走行中の電車内で、10代の女性のスカート内にスマートフォンを向けて動画を撮影しようとした性的姿態等撮影未遂の容疑が持たれています。

今年3月19日、高松市の瓦町駅付近で通行人から「盗撮をした犯人を確保している」と通報がありました。駆け付けた警察に対して男（38）は容疑を否認したため、警察が任意で男のスマートフォンの提出を受け捜査した結果、電車内で10代の女性を盗撮しようとした疑いが確認できたため、きょう逮捕したものです。

調べに対して男は、「女性のスカートの方にカメラを差し向けたことは間違いない」と容疑を認めていて、警察は男に余罪があるものとみて調べを進めています。