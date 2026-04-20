チューリップ畑とのギャップがすごいと話題！1歳児が見せる全身全霊の“イヤイヤ”に「いい写真」「数年後、本人に見せたい」
【写真を見る】絶景の中で全力のイヤイヤ！チューリップ畑で撮影された"芸術点の高い1枚"
チューリップ畑で起こった"子どもらしすぎる出来事"を撮影した写真がXで話題になりました。思わず笑ってしまう1枚に、5.7万件以上の「いいね」が集まっています。
話題になったのは、Xユーザー のっさん（@puripuriakachan）さんの投稿です。
「チューリップ畑でイヤイヤ期が来ました」
しかも、ただ寝転がっているだけではありません。両足を高々と天に向けて突き上げ、全身で「イヤ！」を表現しています。
この投稿に対し、コメント欄には「美しいチューリップと見事なイヤイヤのギャップに思わず笑ってしまった」「いい思い出になるね」「数年後に本人に見せたときのリアクションが楽しみな写真」「写真で見るとほのぼのしてて最高の1枚だけど、現実の親御さんは大変なんだよなぁ」など、共感と称賛の声が寄せられていました。
■投稿主さんに聞きました！
投稿主ののっさんさんに、この写真についてお話を伺いました。
今回の反響について聞くと、「共感やあたたかいコメントが多くて安心しました。夫に伝えたら笑っていました」とのこと。
印象的だったコメントについても教えてくれました。
のっさんさん「『さいた さいた 子どもの自我が』とチューリップの歌に合わせたコメントが面白かったです。大変さを覚悟したイヤイヤ期の訪れでしたが、成長を喜びたいなとも思いました」
■夢のチューリップ畑が"イヤイヤの舞台"に変わった瞬間
そもそも、なぜこんな写真が撮れたのでしょうか。経緯を聞くと、思いがけないドラマがありました。
のっさんさん「夫と息子の3人でチューリップの名所に行ったときの写真です。夫と息子が仲良く遊んでいる姿を撮ろうと遠くからカメラを構えていたのですが、息子が足元が不安定なところへ向かっていったので夫が軌道修正したところ、怒ってしまいました。あ！イヤイヤだ！！と思いシャッターを切りました」
本来は微笑ましい親子の姿を撮るはずだったのっさんさん。しかし、息子さんは自分の行きたい方向を邪魔されたことがどうにも許せなかったようで、まさかの"その場に倒れ込む"という最大級の抗議に出てしまいました。
その瞬間を逃さず、シャッターを切ったのっさんさんの瞬発力もお見事です！
ちなみに、のっさんさんは別の投稿で、その後の様子も紹介していました。
「イヤイヤした後は砂遊びをはじめ、その日はもう全身砂まみれでした。1歳児かわいいね」とのコメントとともに、手についた砂をじっと見つめる息子さんの姿や、チューリップ畑の中でポーズを決めるようにたたずむ姿が写っています。
あれだけ号泣していたとは思えないほどの切り替えの速さ。これもまた、1歳児ならではの魅力なのかもしれません。
■初めてのイヤイヤに「これが噂の……！」
実はこれは、息子さんの初めてのイヤイヤだったのだそう。
のっさんさん「あ！！これが噂のイヤイヤだ！！！！と成長を喜ばしく思いました」
大変さを覚悟していたというイヤイヤ期。いざ訪れてみると、疲れよりもまず「成長の証」として受け止めたのっさんさんの姿が印象的です。
しかしその後、息子さんのイヤイヤは落ち着いたのでしょうか。
のっさんさん「いえ、毎日元気にイヤイヤしています」
毎日元気にイヤイヤ。この一言に、全国のイヤイヤ期真っ最中の保護者たちから「わかる」と共感の声が聞こえてきそうです。
■場所を問わずゴロン！全身砂まみれの日々
イヤイヤ期ならではのエピソードも教えてもらいました。
のっさんさん「全身砂まみれの日が増えた時ですかね……場所を問わずゴロンしてしまうので」
チューリップ畑のあの"大の字"ポーズは、一度きりではなかったようです。公園でも、道端でも、気に食わないことがあればどこでもゴロン。保護者にとっては洗濯との戦いの日々ですが、子どもにとっては全身で気持ちを表現する手段なのかもしれません。
実際、のっさんさんのXアカウントには同じように"ゴロン"した投稿も。「桜でもイヤイヤ 春ですねぇ」という投稿では、両側に桜が咲き誇る道の真ん中で、息子さんがひっくり返って泣いている姿が写っていました。
美しい花に囲まれてゴロンしている姿はどこか絵になっていて、これもまた"芸術点の高い1枚"と言えるかもしれません……！
■最近は"こんにちはハラスメント"がブーム？
そんな息子さんの最近のご様子についても聞いてみました。
のっさんさん「挨拶がブームで、すれ違う人にお辞儀や手を振ったり、タッチを要求しています。ほとんどの人は気づかず去っていくので、こんにちはハラスメントと呼んでいます」
"こんにちはハラスメント"とは、なんともキャッチーなネーミングです。一生懸命挨拶しているのに、相手には気づかれない。そんな健気な姿を想像すると、ほっこりしてしまいます。
■イヤイヤだけじゃない！花に囲まれた微笑ましい瞬間も
のっさんさんのXアカウントには、息子さんがご機嫌で花を楽しんでいる微笑ましい投稿もたくさんあります。
「ミモザもんりもり！！」という投稿では、たくさんのミモザに囲まれて、興味津々で手を伸ばす息子さんの姿や、ポーズを決める姿がありました。
また、「愛知牧場の菜の花畑めっっっちゃ綺麗だった」という投稿では、一面の菜の花畑をお散歩する姿が。のっさんさんが肩車をして、その上で嬉しそうにしている息子さんの姿も写っていました。
嬉しいも悲しいも全部そのまま表現する、素直な毎日。そんな姿もまた、この時期の子どもの魅力なのかもしれません。
のっさんさんのXアカウントでは、息子さんのかわいい日常がたくさん投稿されています。気になる方は、のっさん（@puripuriakachan）さんのXアカウントを覗いてみてくださいね！
文＝武川彩香