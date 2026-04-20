バイエルンが独走優勝！ フル出場の伊藤洋輝は古巣相手に得点関与！ 現地評価は？「全体的に彼のプレーは…」
現地４月19日に開催されたブンデスリーガの第30節で、伊藤洋輝が所属する首位のバイエルンがシュツットガルトとホームで対戦。４−２で勝利し、４試合を残して２位のドルトムントに勝点15差をつける独走優勝を飾った。
この試合で伊藤は、リーグ戦２試合連続の先発。４−２−３−１の左CBで起用されると、３−１で迎えた52分、右CKから自身のヘディングのこぼれ球を拾って中に折り返す。これに反応したレオン・ゴレツカのシュートのこぼれ球をハリー・ケインが押し込んだ。
古巣相手にフル出場し、攻撃面でも躍動した26歳の日本代表は、現地メディアで一定の評価を得ている。
ドイツメディア『SPOX』は、シュツットガルト戦に出場した選手の採点記事で、伊藤に「３」（※数字が低い方が高評価）を与え、以下のように寸評を添えた。
「全体的に彼のプレーは良かった。１失点目のシーンではラインを乱して相手をオンサイドにしてしまったが、４点目のシーンでは中央へ低いクロスを送り、ゴールの起点となった」
２シーズン連続35回目のリーグタイトルを手にしたバイエルンで、伊藤は確かな存在感を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】CKの流れからグラウンダーでクロス！ 伊藤が得点に関与！
この試合で伊藤は、リーグ戦２試合連続の先発。４−２−３−１の左CBで起用されると、３−１で迎えた52分、右CKから自身のヘディングのこぼれ球を拾って中に折り返す。これに反応したレオン・ゴレツカのシュートのこぼれ球をハリー・ケインが押し込んだ。
ドイツメディア『SPOX』は、シュツットガルト戦に出場した選手の採点記事で、伊藤に「３」（※数字が低い方が高評価）を与え、以下のように寸評を添えた。
「全体的に彼のプレーは良かった。１失点目のシーンではラインを乱して相手をオンサイドにしてしまったが、４点目のシーンでは中央へ低いクロスを送り、ゴールの起点となった」
２シーズン連続35回目のリーグタイトルを手にしたバイエルンで、伊藤は確かな存在感を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】CKの流れからグラウンダーでクロス！ 伊藤が得点に関与！