バイエルンが独走優勝！ フル出場の伊藤洋輝は古巣相手に得点関与！ 現地評価は？「全体的に彼のプレーは…」

バイエルンが独走優勝！ フル出場の伊藤洋輝は古巣相手に得点関与！ 現地評価は？「全体的に彼のプレーは…」