Ｓ＆Ｐ投資戦略部が作成した日本を中心とした指数の月次パフォーマンスレポートです。（2026年3月31日現在）

●指数（日本円）

＜日本株＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ヵ月　四半期来　12ヵ月
S&P 日本500指数　　　　　　　　　　　　　　　　　　-10.46％　 3.60％　35.08％
　　S&P/TOPIX 150　　　　　　　　　　　　　　　　　-10.47％　 3.07％　35.24％
　　S&P 日本中型株100指数　　　　　　　　　　　　　-10.64％　 5.34％　30.26％
　　S&P 日本小型株250指数　　　　　　　　　　　　　-10.20％　 6.29％　38.50％
S&P/JPX Prime Market 250　　　　　　　　　　　　　 -10.52％　 3.65％　35.48％

＜S&P 日本 500 セクター＞　　　　　　　　　　　　　　 1ヵ月　四半期来　12ヵ月
エネルギー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6.81％　34.43％　89.68％
素材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -12.20％　13.35％　41.93％
公共事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-3.44％　12.10％　55.72％
金融　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-9.67％　 8.39％　39.55％
資本財・サービス　　　　　　　　　　　　　　　　　 -10.79％　 8.25％　50.79％
ヘルスケア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-4.78％　 6.69％　21.46％
不動産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -15.58％　 4.93％　38.94％
生活必需品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-6.17％　 0.78％　18.06％
情報技術　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -15.56％　-1.73％　42.36％
一般消費財・サービス　　　　　　　　　　　　　　　 -12.93％　-3.96％　16.83％
コミュニケーション・サービス　　　　　　　　　　　　-2.83％　-9.11％　17.52％

＜日本株ファクター＞　　　　　　　　　　　　　　　　　1ヵ月　四半期来　12ヵ月
ダウ・ジョーンズ日本配当100インデックス　　　　　　 -7.58％　 9.08％　47.89％
S&P モメンタム日本大中型株指数　　　　　　　　　　　-8.26％　 6.18％　30.84％
S&P エンハンスト・バリュー日本大中株指数　　　　　　-7.57％　 5.94％　38.15％
S&P 日本500低ボラティリティ指数　　　　　　　　　　 -5.33％　 4.97％　24.44％
S&P 日本500均等ウェイト指数　　　　　　　　　　　　 -9.67％　 4.37％　33.39％
S&P/JPX 配当貴族指数　　　　　　　　　　　　　　　 -10.82％　 2.97％　33.91％
S&P 低ベータ日本指数　　　　　　　　　　　　　　　　-8.95％　 2.74％　26.29％
S&P クオリティ日本大中型株指数　　　　　　　　　　　-9.99％　 0.96％　31.28％

＜日本株テーマ型＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ヵ月　四半期来　12ヵ月
S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5)　　　 -10.58％　 3.22％　34.07％
S&P 日本 500 スコアリング&スクリーニング指数　　　 -10.70％　 3.10％　36.69％
S&P/JPXカーボンエフィシェント指数　　　　　　　　　-10.67％　 2.64％　33.24％
S&P 日本 500バイバック指数　　　　　　　　　　　　　-9.96％　 2.64％　29.88％
JPX/S&P 設備・人材投資指数　　　　　　　　　　　　　-7.30％　 1.14％　23.40％
S&P 日本地域別指数 － 東海　　　　　　　　　　　　　-8.00％　 4.77％　22.31％
S&P/JPX リスクコントロール15％指数　　　　　　　　 -12.70％　 0.71％　39.78％