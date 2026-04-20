Ｓ＆Ｐ投資戦略部：日本ダッシュボード
Ｓ＆Ｐ投資戦略部が作成した日本を中心とした指数の月次パフォーマンスレポートです。（2026年3月31日現在）
●指数（日本円）
＜日本株＞ 1ヵ月 四半期来 12ヵ月
S&P 日本500指数 -10.46％ 3.60％ 35.08％
S&P/TOPIX 150 -10.47％ 3.07％ 35.24％
S&P 日本中型株100指数 -10.64％ 5.34％ 30.26％
S&P 日本小型株250指数 -10.20％ 6.29％ 38.50％
S&P/JPX Prime Market 250 -10.52％ 3.65％ 35.48％
＜S&P 日本 500 セクター＞ 1ヵ月 四半期来 12ヵ月
エネルギー 6.81％ 34.43％ 89.68％
素材 -12.20％ 13.35％ 41.93％
公共事業 -3.44％ 12.10％ 55.72％
金融 -9.67％ 8.39％ 39.55％
資本財・サービス -10.79％ 8.25％ 50.79％
ヘルスケア -4.78％ 6.69％ 21.46％
不動産 -15.58％ 4.93％ 38.94％
生活必需品 -6.17％ 0.78％ 18.06％
情報技術 -15.56％ -1.73％ 42.36％
一般消費財・サービス -12.93％ -3.96％ 16.83％
コミュニケーション・サービス -2.83％ -9.11％ 17.52％
＜日本株ファクター＞ 1ヵ月 四半期来 12ヵ月
ダウ・ジョーンズ日本配当100インデックス -7.58％ 9.08％ 47.89％
S&P モメンタム日本大中型株指数 -8.26％ 6.18％ 30.84％
S&P エンハンスト・バリュー日本大中株指数 -7.57％ 5.94％ 38.15％
S&P 日本500低ボラティリティ指数 -5.33％ 4.97％ 24.44％
S&P 日本500均等ウェイト指数 -9.67％ 4.37％ 33.39％
S&P/JPX 配当貴族指数 -10.82％ 2.97％ 33.91％
S&P 低ベータ日本指数 -8.95％ 2.74％ 26.29％
S&P クオリティ日本大中型株指数 -9.99％ 0.96％ 31.28％
＜日本株テーマ型＞ 1ヵ月 四半期来 12ヵ月
S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5) -10.58％ 3.22％ 34.07％
S&P 日本 500 スコアリング&スクリーニング指数 -10.70％ 3.10％ 36.69％
S&P/JPXカーボンエフィシェント指数 -10.67％ 2.64％ 33.24％
S&P 日本 500バイバック指数 -9.96％ 2.64％ 29.88％
JPX/S&P 設備・人材投資指数 -7.30％ 1.14％ 23.40％
S&P 日本地域別指数 － 東海 -8.00％ 4.77％ 22.31％
S&P/JPX リスクコントロール15％指数 -12.70％ 0.71％ 39.78％
●指数（日本円）
＜日本株＞ 1ヵ月 四半期来 12ヵ月
S&P 日本500指数 -10.46％ 3.60％ 35.08％
S&P/TOPIX 150 -10.47％ 3.07％ 35.24％
S&P 日本中型株100指数 -10.64％ 5.34％ 30.26％
S&P 日本小型株250指数 -10.20％ 6.29％ 38.50％
S&P/JPX Prime Market 250 -10.52％ 3.65％ 35.48％
＜S&P 日本 500 セクター＞ 1ヵ月 四半期来 12ヵ月
エネルギー 6.81％ 34.43％ 89.68％
素材 -12.20％ 13.35％ 41.93％
公共事業 -3.44％ 12.10％ 55.72％
金融 -9.67％ 8.39％ 39.55％
資本財・サービス -10.79％ 8.25％ 50.79％
ヘルスケア -4.78％ 6.69％ 21.46％
不動産 -15.58％ 4.93％ 38.94％
生活必需品 -6.17％ 0.78％ 18.06％
情報技術 -15.56％ -1.73％ 42.36％
一般消費財・サービス -12.93％ -3.96％ 16.83％
コミュニケーション・サービス -2.83％ -9.11％ 17.52％
＜日本株ファクター＞ 1ヵ月 四半期来 12ヵ月
ダウ・ジョーンズ日本配当100インデックス -7.58％ 9.08％ 47.89％
S&P モメンタム日本大中型株指数 -8.26％ 6.18％ 30.84％
S&P エンハンスト・バリュー日本大中株指数 -7.57％ 5.94％ 38.15％
S&P 日本500低ボラティリティ指数 -5.33％ 4.97％ 24.44％
S&P 日本500均等ウェイト指数 -9.67％ 4.37％ 33.39％
S&P/JPX 配当貴族指数 -10.82％ 2.97％ 33.91％
S&P 低ベータ日本指数 -8.95％ 2.74％ 26.29％
S&P クオリティ日本大中型株指数 -9.99％ 0.96％ 31.28％
＜日本株テーマ型＞ 1ヵ月 四半期来 12ヵ月
S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5) -10.58％ 3.22％ 34.07％
S&P 日本 500 スコアリング&スクリーニング指数 -10.70％ 3.10％ 36.69％
S&P/JPXカーボンエフィシェント指数 -10.67％ 2.64％ 33.24％
S&P 日本 500バイバック指数 -9.96％ 2.64％ 29.88％
JPX/S&P 設備・人材投資指数 -7.30％ 1.14％ 23.40％
S&P 日本地域別指数 － 東海 -8.00％ 4.77％ 22.31％
S&P/JPX リスクコントロール15％指数 -12.70％ 0.71％ 39.78％