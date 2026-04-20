　20日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比220円高の5万9120円と急伸。日経平均株価の前場現物終値5万9045.45円に対しては74.55円高。出来高は2万1069枚となっている。

　TOPIX先物期近は3791ポイントと前日比8.5ポイント高、現物終値比4.93ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59120　　　　　+220　　　 21069
日経225mini 　　　　　　 59125　　　　　+215　　　327084
TOPIX先物 　　　　　　　　3791　　　　　+8.5　　　 32551
JPX日経400先物　　　　　 34350　　　　　+100　　　　1883
グロース指数先物　　　　　 780　　　　　 +11　　　　3164
東証REIT指数先物　　　　1923.5　　　　　　+3　　　　　35

株探ニュース