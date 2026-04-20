日経225先物：20日正午＝220円高、5万9120円
20日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比220円高の5万9120円と急伸。日経平均株価の前場現物終値5万9045.45円に対しては74.55円高。出来高は2万1069枚となっている。
TOPIX先物期近は3791ポイントと前日比8.5ポイント高、現物終値比4.93ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59120 +220 21069
日経225mini 59125 +215 327084
TOPIX先物 3791 +8.5 32551
JPX日経400先物 34350 +100 1883
グロース指数先物 780 +11 3164
東証REIT指数先物 1923.5 +3 35
株探ニュース
TOPIX先物期近は3791ポイントと前日比8.5ポイント高、現物終値比4.93ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59120 +220 21069
日経225mini 59125 +215 327084
TOPIX先物 3791 +8.5 32551
JPX日経400先物 34350 +100 1883
グロース指数先物 780 +11 3164
東証REIT指数先物 1923.5 +3 35
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