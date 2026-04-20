King Gnu新井和輝、井口理、勢喜遊が常田大希を語る 特別企画「常田くんについて語り合おう」放送
J-WAVE（81.3FM）で毎週月〜木曜の深夜に放送されている番組『SPARK』。4月21日24時からの放送回で、King Gnuの新井和輝、井口理、勢喜遊が、同バンドの常田大希について語り合う。
【動画】常田大希に「100点オジ」と言われた、井口理の生放送後の姿
新井は同番組の火曜ナビゲーターを務めており、今回は井口、勢喜がゲストで登場。特別企画「常田くんについて語り合おう」を実施し、メンバーだからこそ知る常田の素顔や魅力、思わず笑ってしまうエピソードトークが展開される。
さらに話題は現在開催中のツアー『King Gnu CEN+RAL Tour 2026』にもおよび、「より良いライブをつくり上げるために大切にしていること」についても語られる。
放送はradikoのタイムフリー機能で、オンエアから1週間聴取可能。
■番組情報
放送日時：4月21日（火）24:00〜25:00
ナビゲーター： 新井和輝（King Gnu）
ゲスト：井口理、勢喜遊（King Gnu）
【動画】常田大希に「100点オジ」と言われた、井口理の生放送後の姿
新井は同番組の火曜ナビゲーターを務めており、今回は井口、勢喜がゲストで登場。特別企画「常田くんについて語り合おう」を実施し、メンバーだからこそ知る常田の素顔や魅力、思わず笑ってしまうエピソードトークが展開される。
放送はradikoのタイムフリー機能で、オンエアから1週間聴取可能。
■番組情報
放送日時：4月21日（火）24:00〜25:00
ナビゲーター： 新井和輝（King Gnu）
ゲスト：井口理、勢喜遊（King Gnu）