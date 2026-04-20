『涼宮ハルヒの憂鬱』テレビアニメ20周年企画が本格始動 第1弾は「#ハルヒ歌ってみた」
テレビアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』放送20周年を記念して、これまでシリーズを支えたファンへの感謝を込めた「涼宮ハルヒの御礼」プロジェクトが本格始動する。プロジェクトの一環として、テレビアニメを彩るオープニング主題歌やエンディング主題歌、挿入歌を対象としたユーザー参加型の企画【『涼宮ハルヒの憂鬱』TVアニメ20周年記念 参加型企画 #ハルヒ歌ってみた #ハルヒ弾いてみた #ハルヒ踊ってみた】が、きょう20日より開催される。
【画像】かわいい！懐かしのバニーガール姿の涼宮ハルヒ
本作は、谷川流氏の小説が原作。『涼宮ハルヒ』シリーズは、女子高校生・涼宮ハルヒと同級生・キョンを中心に、学園コメディの枠組みにSF要素を融合させた独自の世界観を特徴とするメディアミックス作品。全世界累計発行部数2000万部を超えるヒットを記録し、国内外で高い支持を獲得している。2006年のテレビアニメ放送開始以降も長く愛され続け、アニメ化20周年をことし迎える。
また、本企画開催に合わせて対象楽曲のリリックMVも公開。リリックMVの背景素材やインスト音源は無料配布され、素材を使って気軽に企画へ参加できる。
開催期間中に対象プラットフォームにて対象楽曲「冒険でしょでしょ？」（オープニング主題歌）、「ハレ晴レユカイ」（エンディング主題歌）、「God knows...」（挿入歌）の歌ってみた・弾いてみた・踊ってみた動画を投稿することで、自動的に本企画への参加が可能。投稿された動画の中から一部が選出され、特設ウェブサイトに掲載される。
本施策は、ニコニコ動画を中心に二次創作ブームを巻き起こした平成の名アニメソングを、令和の今に改めてファンに楽しんでもらうとともに、20周年を盛り上げることを目的とした企画。テレビアニメ放送当時からのファンも、本年のリバイバル上映や配信プラットフォームでの配信開始をきっかけに好きになったファンも、『涼宮ハルヒ』を愛するすべての人に向けたものとなる。
アニメ放送20周年記念プロジェクト「涼宮ハルヒの御礼」は、『涼宮ハルヒの憂鬱』のアニメ放送20周年を記念して始動した公式プロジェクト。劇場版『涼宮ハルヒの消失』リバイバル上映をはじめ、20周年記念PVやビジュアルの公開、展示会、新作グッズ展開など、アニメ化20周年を盛り上げる多彩な企画が実施される。
本作は、谷川流氏の小説が原作。『涼宮ハルヒ』シリーズは、女子高校生・涼宮ハルヒと同級生・キョンを中心に、学園コメディの枠組みにSF要素を融合させた独自の世界観を特徴とするメディアミックス作品。全世界累計発行部数2000万部を超えるヒットを記録し、国内外で高い支持を獲得している。2006年のテレビアニメ放送開始以降も長く愛され続け、アニメ化20周年をことし迎える。
また、本企画開催に合わせて対象楽曲のリリックMVも公開。リリックMVの背景素材やインスト音源は無料配布され、素材を使って気軽に企画へ参加できる。
開催期間中に対象プラットフォームにて対象楽曲「冒険でしょでしょ？」（オープニング主題歌）、「ハレ晴レユカイ」（エンディング主題歌）、「God knows...」（挿入歌）の歌ってみた・弾いてみた・踊ってみた動画を投稿することで、自動的に本企画への参加が可能。投稿された動画の中から一部が選出され、特設ウェブサイトに掲載される。
本施策は、ニコニコ動画を中心に二次創作ブームを巻き起こした平成の名アニメソングを、令和の今に改めてファンに楽しんでもらうとともに、20周年を盛り上げることを目的とした企画。テレビアニメ放送当時からのファンも、本年のリバイバル上映や配信プラットフォームでの配信開始をきっかけに好きになったファンも、『涼宮ハルヒ』を愛するすべての人に向けたものとなる。
アニメ放送20周年記念プロジェクト「涼宮ハルヒの御礼」は、『涼宮ハルヒの憂鬱』のアニメ放送20周年を記念して始動した公式プロジェクト。劇場版『涼宮ハルヒの消失』リバイバル上映をはじめ、20周年記念PVやビジュアルの公開、展示会、新作グッズ展開など、アニメ化20周年を盛り上げる多彩な企画が実施される。
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