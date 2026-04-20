BOYNEXTDOOR、&TEAMと“ゲーム対決”が大盛り上がり「将来一緒に旅行に行ってみたい」【『BOYNEXTDOOR トモダチベース』】
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ／毎週土曜 後2：30〜※全8回）第2回が18日に放送された。ここでは、Hulu特別版の見どころを紹介する。
【番組カット】プリンを食べる手が止まらない…BOYNEXTDOOR
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
同番組では、BOYNEXTDOORの6人が集う“トモダチベース”にアーティストや俳優などさまざまなゲストが登場する。BOYNEXTDOORとゲストが一緒に遊び、語り合い、番組が終わる頃には“トモダチ”に。BOYNEXTDOORの“オトモダチ作り”に寄り添う、オリジナリティあふれるトークバラエティ番組となる。ゲストとの会話の中で垣間見える、BOYNEXTDOORメンバーの自然体な素顔もポイントとなる。
ゲストに&TEAMのEJ、NICHOLAS、HARUAを迎えた今回は「新聞紙ゲーム」「ティッシュ浮かしゲーム」「韓国流あっち向いてほい！シャドーボクシング」「ホンサムゲーム」を実施。配信中のHulu特別版では、本編に収められなかった場面を放出している。
収録後、LEEHANは「会社でもすれ違うたびによくあいさつする&TEAMの先輩方と一緒に撮影できて、とても幸せでした」とコメント。WOOHNAKは「&TEAMの先輩方とは、今日短い時間でしたが、いろいろなゲームやトークを楽しみ、将来一緒に旅行に行ってみたいと思うほど楽しい瞬間でした！」と仲を深めた様子だった。
【番組カット】プリンを食べる手が止まらない…BOYNEXTDOOR
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
ゲストに&TEAMのEJ、NICHOLAS、HARUAを迎えた今回は「新聞紙ゲーム」「ティッシュ浮かしゲーム」「韓国流あっち向いてほい！シャドーボクシング」「ホンサムゲーム」を実施。配信中のHulu特別版では、本編に収められなかった場面を放出している。
収録後、LEEHANは「会社でもすれ違うたびによくあいさつする&TEAMの先輩方と一緒に撮影できて、とても幸せでした」とコメント。WOOHNAKは「&TEAMの先輩方とは、今日短い時間でしたが、いろいろなゲームやトークを楽しみ、将来一緒に旅行に行ってみたいと思うほど楽しい瞬間でした！」と仲を深めた様子だった。