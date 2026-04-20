″美容男子″木村慧人、すべてをさらけ出す「フルコースで整えてきました」 『美的.com』でビューティー連載がスタート
ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSのパフォーマー木村慧人が、22日発売の『美的』6月号（小学館）に登場。同誌の公式 WEB サイト「美的.com」でビューティー連載「Make it Keito」を始動させる。
【写真】シックで素敵！さすがの体幹を披露する木村慧人
今回スタートする新連載は、木村自らがタイトルを考案。木村といえば、同誌の2026年4月号で、同じくFANTASTICSのボーカル中島颯太とともに"けとそた"コンビとして登場し、美容トークを披露した。その際にも話題となった本格的な美容知識を広げるため、今回新たにビューティー連載として同企画が始動する。木村は、「スキンケアの重要性はもちろん、メイクの楽しさも広められる連載がしたい！」と意気込みを語った。
今回の撮影は「フルコースで整えてきた」という木村。サウナや食事管理、スキンケアなど持ち前の美容知識すべてを駆使したフルコースで整え、撮影に挑んだという。そんな木村を写し出したカットには、透明感あふれる美白肌を大胆にクローズアップした接近ショットに加え、顔半分に影を落とした光と陰のコントラストが印象的なポートレイト、パフォーマーならではの体幹を駆使したポージングなど魅力盛りだくさんのカットに仕上がっている。
私物を持ち込んでのリアル愛用コスメ紹介のほか、最新のビューティー事情に迫る「Beauty Q&A」も実施。肌のためにやめた習慣やファンデーションを塗るときのこだわり、挑みたいメイクなどを語った。今後の新連載では、「"自分に似合うメイク”を、たくさんのヘア＆メイクさんとご一緒して模索したい」と明かした木村。回を重ねるごとにどんな姿をみせてくれるのか、目が離せない。
【写真】シックで素敵！さすがの体幹を披露する木村慧人
今回スタートする新連載は、木村自らがタイトルを考案。木村といえば、同誌の2026年4月号で、同じくFANTASTICSのボーカル中島颯太とともに"けとそた"コンビとして登場し、美容トークを披露した。その際にも話題となった本格的な美容知識を広げるため、今回新たにビューティー連載として同企画が始動する。木村は、「スキンケアの重要性はもちろん、メイクの楽しさも広められる連載がしたい！」と意気込みを語った。
私物を持ち込んでのリアル愛用コスメ紹介のほか、最新のビューティー事情に迫る「Beauty Q&A」も実施。肌のためにやめた習慣やファンデーションを塗るときのこだわり、挑みたいメイクなどを語った。今後の新連載では、「"自分に似合うメイク”を、たくさんのヘア＆メイクさんとご一緒して模索したい」と明かした木村。回を重ねるごとにどんな姿をみせてくれるのか、目が離せない。