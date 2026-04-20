豊満ボディ話題の井口裕香、サード写真集発売決定 徹底的にボディメイク→ピークを迎えた“グラマラス＆妖艶さ”
声優界ナンバーワン・グラビアンの異名を持つ井口裕香が、自身の誕生日である7月11日にサード写真集を発売する。
【写真】圧巻のグラマラス…服着ててもわかる衝撃のボディラインをみせた井口裕香
井口は2002年に声優デビューし、07年放送のテレビアニメ『アイドルマスター XENOGLOSSIA』の天海春香役で初主演。主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）など。13年にメジャーシングル『Shining Star-☆-LOVE Letter』でソロアーティストデビュー。国内外でライブ活動を積極的に行なっている。
声優活動の一方、グラビア界でも持ち前のグラマラスボディを生かして各誌の表紙を席巻中。そして本作のために徹底的にボディメイクをして、井口のグラマラスさ妖艶さもピークを迎えた2026年。ベトナム＆日本と2ヶ国で撮影を慣行し、大自然の中からムーディーなホテルまで様々なシチュエーションで井口の今を多角的に切り取った。“史上最強にグラビアンな声優”の最高傑作が完成した。
【写真】圧巻のグラマラス…服着ててもわかる衝撃のボディラインをみせた井口裕香
井口は2002年に声優デビューし、07年放送のテレビアニメ『アイドルマスター XENOGLOSSIA』の天海春香役で初主演。主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）など。13年にメジャーシングル『Shining Star-☆-LOVE Letter』でソロアーティストデビュー。国内外でライブ活動を積極的に行なっている。