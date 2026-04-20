小田和正の軌跡を網羅 公式Webサイトがプレオープン
小田和正の公式Webサイトが、きょう20日よりプレオープンとなった。
【写真】ファン垂涎…！Blu-ray『クリスマスの約束』初期3作品ジャケット
同サイトは、アーティスト・小田和正の今後の活動や、これまでに制作してきたすべての作品の軌跡を記録し、未来へと継承していくための公式Webサイト。音楽、映像、書籍といった全作品を網羅するとともに、その背景にある想いや、人生の軌跡までも含めて収録。生い立ちから現在、そして今後の活動に至るまで、多角的に辿ることができる内容となっている。
プレオープンでは、「音楽作品」「コンサート」「小田和正」の活動履歴を辿ることのできるページが公開されている。
さらに22日には、小田がホストを務め、長年にわたり良質な音楽を届けてきたTBSの音楽番組『クリスマスの約束』シリーズの第2弾として、『クリスマスの約束2005〜大好きな君に〜』『クリスマスの約束2006』『クリスマスの約束2007』が発売される。
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同サイトは、アーティスト・小田和正の今後の活動や、これまでに制作してきたすべての作品の軌跡を記録し、未来へと継承していくための公式Webサイト。音楽、映像、書籍といった全作品を網羅するとともに、その背景にある想いや、人生の軌跡までも含めて収録。生い立ちから現在、そして今後の活動に至るまで、多角的に辿ることができる内容となっている。
プレオープンでは、「音楽作品」「コンサート」「小田和正」の活動履歴を辿ることのできるページが公開されている。
さらに22日には、小田がホストを務め、長年にわたり良質な音楽を届けてきたTBSの音楽番組『クリスマスの約束』シリーズの第2弾として、『クリスマスの約束2005〜大好きな君に〜』『クリスマスの約束2006』『クリスマスの約束2007』が発売される。