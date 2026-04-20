【ワシントン＝池田慶太、カイロ＝村上愛衣】イラン国営通信は１９日、米国がイランとの再協議をパキスタンのイスラマバードで開催するとしている情報を「真実ではない」と否定した。

トランプ米大統領はイランとの合意は間近との認識を示しつつ、合意しなければ再攻撃するとの脅しを強めている。

国営通信は、米国による過剰な要求や海上封鎖などが協議を妨げてきたと非難。このような状況下では「実りのある協議は見通せない」と批判した。

イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」に近いタスニム通信は１９日、協議継続よりも戦闘再開の可能性の方が高いと指摘した。

イランのマスード・ペゼシュキアン大統領は１９日、協議を仲介するパキスタンのシャバズ・シャリフ首相と電話会談した。イラン大統領府によると、ペゼシュキアン氏は、米国による海上封鎖は停戦合意に反すると主張し、「米国は以前と同じやり方で外交を裏切ろうとしている」と述べた。

一方、トランプ氏は１９日、米主要ニュースサイト・アクシオスのインタビューで、戦闘終結に向けたイランとの協議について「合意のコンセプト（基本概念）は完成した。成立の可能性はとても高い」と期待を示した。米代表団は２０日夜にも仲介国パキスタンの首都イスラマバード入りする予定だ。

トランプ氏は米保守系ＦＯＸニュースに、イランにとって次回協議が「最後のチャンスだ」と述べ、合意に達しなければ再攻撃に踏み切る考えを強調した。