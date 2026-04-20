ヤクルトのドラフト4位ルーキー・増居翔太投手が、19日の巨人戦でプロ初先発。5回1失点の好投で、プロ初勝利をつかみました。試合後のインタビューでは、登場曲として使用しているB'zへの愛を明かし、選曲理由についても語りました。

登板時に使用しているのは『さまよえる蒼い弾丸』という楽曲。選曲理由については「好きになりたての小学校の頃から、いつ聴いても気持ちがアガるというか。要所、要所でずっとこれまでも聴いてきた曲なので思い入れもありますし、イントロですごい自分は気持ちがアガるので選ばせていただきました」と明かします。

また打席では『恋心(KOI-GOKORO)』という楽曲を使用。流す箇所にもこだわりがあり、2番のBメロとなる『松本に相談しようか』という歌詞から始まる部分を使用しています。この理由については、登板時と毛色を変えるとともに「先輩に松本(健吾)さんもいらっしゃいますし、面白いかなという遊び心で」と明かしました。なお松本投手は、増居投手と同じくトヨタ自動車を経てのヤクルト入団となっています。

大好きなアーティストの楽曲が本拠地・神宮球場に響き渡ることに「こんなに幸せなことはない」と笑みを浮かべた増居投手。それでも「それだけ好きなものを流してマウンドにあがる以上は、ふがいないピッチングはしたくないっていう。ある種の緊張感だったり色んな気持ちがありました」と登場曲から得られる刺激についても言及しました。