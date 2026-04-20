【「オクトのバルーンチャレンジ」、「スネイルのぶっとばした～い！」、「トードのソウルホッパー」、「ピラルクのマネーラッシュ」】 4月27日 正式リリース 価格：各599円

MUTANは、「グーニャモンスター」の派生タイトルであるカジュアルゲーム4本をNintendo Switch/Steamにて4月27日に正式リリースする。

今回正式リリースが決定した「オクトのバルーンチャレンジ」、「スネイルのぶっとばした～い！」、「トードのソウルホッパー」、「ピラルクのマネーラッシュ」の4本は、グーニャモンスターのキャラクターが主役となって活躍するカジュアルパーティゲーム。シンプルな操作で手軽にプレイできる。

現在早期アクセスが行なわれているSteam版に加え、正式リリースでは新たにNintendo Switchでもプレイできるようになる。また、新たな遊び要素として、2人プレイモードが実装される。

あわせて、最新PVも公開された。

【最新PV】【グーニャモンスターとは】

「グーニャモンスター」は3人の「バスター」と1人の「モンスター」に分かれて遊ぶ「3vs1の非対称型パーティゲーム」。バスターは個性豊かなウェポンで、モンスターは強力なスキルでそれぞれ戦い、お互いの勝利条件の達成を目指す。

主題歌に「FAKE TYPE. feat. 超学生」を迎え、キャラクターデザインはイラストレーターの寺田てら氏が担当している。

「オクトのバルーンチャレンジ」

空から降ってくるソウルを絶妙なバランス感覚で受け止め続けるゲーム。

ジャンル：カジュアル

プレイ人数：1～2人 ※2人プレイはオフラインのみ対応

プラットフォーム：Nintendo Switch / Steam

発売日：4月27日

価格：599円

表示対応言語：日本語 / 英語 / 中国語(繁体字・簡体字)

ゲーム内容

“バランス感覚＆浮力”がハイスコアの鍵

空から降ってくるたくさんのソウルを落とさないように狙いを定めてバルーンを放ち、器のバランスを保ち続ける。ソウルを7つ取りこぼすか、500m以上の落下をするとゲームオーバーとなる。

2人協力プレイモード

2人協力プレイモードでは、「グーニャモンスター」よりオルカが登場。左右に動き回るようになった器のバランスを2人で保ち続け、“仲良く”さらなる高みを目指す。

キャラクター紹介

オクト

CV：野上 翔

控えめな性格の10歳の男の子。重度のネコ好きで、ネコのこととなるととても興奮してしまう。ぐーにゃんのネコっぽい見た目に釣られ、バトルに参加することになる。

□Nintendoのページ

□Steamのページ

□webページ

「スネイルのぶっとばした～い！」

徐々にスピードアップするステージで撃ってかわして走り抜けるゲーム。

ジャンル：カジュアル

プレイ人数：1～2人 ※2人プレイはオフラインのみ対応

プラットフォーム：Nintendo Switch / Steam

発売日：4月27日

価格：599円

表示対応言語：日本語 / 英語 / 中国語(繁体字・簡体字)

ゲーム内容

“素早い判断力”が肝

アンデッドにぶつかってしまったり石に躓いたりするとライフが減ってしまい、ライフがゼロになるとゲームオーバーとなる。行く手を阻むアンデッドたちをぶっとばすのかかわすのか、とっさの判断力が試される。

派手にボムをぶっとばして日頃のストレスを発散

ゲージが溜まったらボムで敵や障害物を一掃できる。

2人対戦モードでは「グーニャモンスター」よりピラルクが登場

道中で強化アイテムを奪ったり、タックルで場外へ吹き飛ばしたり……相手よりも強くなって、最後に待ち受けるボス戦へ挑むことができる。

キャラクター紹介

スネイル

CV：逢田 梨香子

普段はマイペースでおっとりした不思議ちゃんだが、バトルが大好きだという好戦的な一面も。生まれながらに攻撃的な性質を持っており、そのため両親からはきつく躾けられてきた。

□Nintendoのページ

□Steamのページ

□webページ

「トードのソウルホッパー」

「突然の悪夢！マッドサイエンティスト・アネモネのいたずらによってオクト達が石にされちゃった……！？」

本作は、特製のホッピングマシンにまたがって難所を乗り越え、仲間を救うために頂上を目指す、ひやひやホッピングアクション。

ジャンル：カジュアル

プレイ人数：1～2人 ※2人プレイはオフラインのみ対応

プラットフォーム：Nintendo Switch / Steam

発売日：4月27日

価格：599円

表示対応言語：日本語 / 英語 / 中国語(繁体字・簡体字)

ゲーム内容

必要なのは勇気

跳躍のために角度を調整し、タイミングを計って跳ぶ。

イージーとハード、2種類のモードを用意

難易度に関わらず、油断していると一瞬で振り出しに……。

2人対戦モードでは、本作の元凶であるアネモネが登場

ホッピングを巧みに扱い、時間内に相手よりも多くのコインを集めよう。相手に勢いよくぶつかり、コインを奪い取ることも戦略のうちの1つ。

キャラクター紹介

トード

CV：杉田 智和

ズボラな性格だが、いざという時には頼りになる科学者（ウェポンオタク）。過去には対モンスター用のウェポン開発を行なっており、そのためソウルシューターやギアについて詳しい。

□Nintendoのページ

□Steamのページ

□webページ

「ピラルクのマネーラッシュ」

コインを集めてショッピング。散財が加速する爆買い系ランゲーム。

ジャンル：カジュアル

プレイ人数：1～2人 ※2人プレイはオフラインのみ対応

プラットフォーム：Nintendo Switch / Steam

発売日：4月27日

価格：599円

表示対応言語：日本語 / 英語 / 中国語(繁体字・簡体字)

ゲーム内容

お買い物は計画的に

チェックポイントではスキルやアイテムの購入が可能。集めたコインで買い物をして、戦略的にハイスコアを目指せる。

コイン集めも楽じゃない！？

敵のグーや火の玉といった様々な障壁を乗り越えよう。

2人対戦モードでは、「グーニャモンスター」よりピラルクの義理の弟・クリオネが登場

アイテムなどを駆使して、制限時間内に多くのコインを集めていく。相手を踏みつけると、相手が集めたコインを奪うこともできる。

キャラクター紹介

ピラルク

CV：ファイルーズあい

快活で運動神経が良く、勝ち気でプライドが高い女の子。お買い物好きでおしゃれと散財が趣味。実は良い家柄のお嬢様だが、家庭でのいざこざがストレスとなり散財している説もある。

□Nintendoのページ

□Steamのページ

□webページ

(C)2022 MUTAN Inc.