『暗い白髪染め』よりコッチ推しかも！！【40・50代】キレイに馴染む♡「大人の明るめヘア」

鏡の中の自分に白髪を見つけたとき、頭に浮かぶのは「白髪染め」の文字。白髪のカバー方法は、暗めのカラーで濃く塗りつぶすイメージが強かった白髪染めから日々更新されています。この時期のオススメは、軽やかに決まるハイトーン。白髪の明るさを活かせる色合いに、目を向けてみて。

定番はふんわり見えるベージュ系

まろやかな発色が特徴的なベージュ系は、黄みを帯びた白髪と相性の良い人気カラー。加えて、トレンドとしても注目されているので、同じくトレンドの短いボブと合わせて鮮度の高さを楽しんで。白髪の量が多ければ、ブリーチを使わずに高発色も目指せそう。丸みのあるフォルムが与える柔らかいボリューム感を、さらに後押しできるのもメリットです。

ハイライトで自然にカバー

「木を隠すなら森の中」の発想で、白髪をデザインの一部としてハイライトに溶け込ませる方法もあります。@yuuna__iwamaさんが手掛けた画像のケースは、「以前に入れた脱白髪ハイライト」をそのまま活かしているそう。ボブのなかでもトレンド感の強いスリークなシルエットに、濃淡によるメリハリも与えられます。

軽さを出したいときにも頼れる

女性らしさを演出できる一方でウエイトが下がって重く見えやすい長めのレングスも、白髪ぼかしで明るいカラーに染めるとエアリーな印象に。内巻きの毛先が醸す柔らかさも相まって、実際の長さ以上の軽さを演出できそうです。ハイライトの太さは、あえて一定に揃えずミックスするとこなれ感も加速する予感。

クール派はくすみを足して

ショートでかっこよく決めるなら、ベージュ系の中でもアッシュやグレーを配合したカラーが良さそう。マットな発色がパサつきがちな白髪と調和しながら、アーバンな雰囲気を与えてくれるイメージ。暗めのベースにハイライトとして乗せれば、コントラストによる立体感も楽しめそうです。

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※こちらの記事では@yuuna__iwama様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：たちばな 菜絵