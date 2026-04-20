猫が『要求鳴き』をしてくる主な原因5つ

猫の要求鳴きには、はっきりした理由があることが少なくありません。そのため、ただ「うるさいからやめさせたい」と考えるより、まずは何を伝えようとしているのかを見極めることが大切です。

ここでは、特によくある原因を5つ紹介します。

1.ごはん・おやつがほしい

もっとも多いのは、食べ物を求めて鳴くケースです。毎日ほぼ同じ時間にごはんをもらっている猫は、時間の流れを覚えていて、「そろそろだよ」と知らせるように鳴くことがあります。

置き餌が多かったり、おやつをもらえる機会が多かったりすると、「鳴けばもらえる」と学習しやすく、要求が強まりやすいでしょう。

2.構ってほしい・甘えたい

飼い主の顔を見ながら鳴く、足元に来てすり寄る、あとをついて回るといった行動が重なっているなら、甘えの気持ちが強いのかもしれません。

留守番が長かった日や、最近あまり一緒に過ごせていないときなどに増えやすい傾向もあります。

3.遊びたい・退屈している

エネルギーが余っている猫は、鳴いて遊びに誘ってくることがあります。とくに夜中や早朝の要求鳴きは、刺激不足や運動不足が背景にあることも多く、狩猟本能がうまく発散できていないサインかもしれません。

4.トイレや環境への不満

トイレが汚れている、砂の感触が気に入らない、置き場所が落ち着かない――こうした不満から鳴いて訴える猫もいます。同じ場所を見つめながら鳴く、トイレの前で立ち止まって鳴くといった様子があるなら、環境を見直すサインと考えたほうがよいでしょう。

多頭飼いの場合は、トイレの取り合いや、ほかの猫との距離感がストレスになっている可能性もあります。

5.体調不良や不安を訴えている

急に要求鳴きが増えた、声に切迫感がある、いつもと鳴き方が明らかに違う――そんな場合は注意が必要です。

痛みや不快感があって、「助けてほしい」「気づいてほしい」と訴えていることもあります。食欲、排泄、元気の変化を伴うようなら、しつけや性格の問題と決めつけず、早めに受診を考えたほうが安心でしょう。

要求鳴きの鳴き方の特徴

要求鳴きは、ただ鳴くだけではなく、飼い主のほうを見ながら鳴く、近づいてきて鳴く、歩きながら誘導するように鳴くといった特徴が出やすいものです。声の高さはやや高めで、短く繰り返すようなテンポのある鳴き方になりやすく、しつこく続くことも少なくありません。

一方で、低い唸りが混じる、苦しそうに鳴く、急に声質が変わるといった場合は、単なる要求ではなく体調不良が隠れている可能性もあります。鳴き方そのものも大事ですが、「どこを見ているか」「どんな場面で鳴くか」をあわせて観察すると、理由が見えやすくなるでしょう。

正しい対処法

要求鳴きを減らしたいときに大切なのは、ただ無視することでも、すぐに応じることでもありません。

「鳴けばかなう」を強めすぎず、かといって不安や不満を放置しすぎない、そのバランスを取ることがポイントになります。

鳴いている最中に“ごほうび”を渡さない

鳴いた直後にごはんを出したり、抱っこしたり、すぐ反応したりすると、「鳴けば望みがかなう」と学習しやすくなります。

そのため、できるだけ鳴き止んだ瞬間や落ち着いたタイミングで応じるほうが、要求鳴きを強化しにくくなります。もちろん体調不良が疑われる場合は別ですが、日常の要求行動ではこの切り分けが大切でしょう。

要求の前に“満たす仕組み”を作る

ごはんの時間をある程度一定にする、遊ぶ時間を毎日少しでも作る、トイレを清潔に保つ――そうした基本が整うだけでも、要求鳴きは減りやすくなります。

猫にとって「待っていれば満たされる」という見通しがあることは、安心感につながります。鳴いてから対応するより、鳴かなくても快適に過ごせる仕組みを作るほうが効果的ではないでしょうか。

遊びや環境で気持ちを切り替えさせる

知育トイや狩り遊びを取り入れると、鳴きに向かっていたエネルギーが別の方向へ向きやすくなります。

また、高い場所や隠れ場所を整えるだけでも、落ち着きやすくなる猫は少なくありません。「鳴くこと」だけを止めようとするより、満足できる別の行動へ導くほうが自然な対処につながりやすいでしょう。

急な増加は体調チェックを優先する

要求鳴きが急に増えたときは、しつけの問題として考える前に、まず体調面を確認したほうが安心です。

食欲低下、トイレ回数の変化、嘔吐、元気のなさなどがあるなら、体からのサインである可能性があります。動画や鳴いている様子の記録があると、動物病院で相談するときにも役立つはずです。

まとめ

猫の要求鳴きには、ごはん、甘え、遊び、環境への不満、体調不良など、さまざまな原因があります。だからこそ、ただ叱って止めようとするのではなく、「なぜ鳴いているのか」を見ながら対応することが大切です。

鳴かなくても満たされる仕組みを整え、鳴き止んだタイミングで応じるようにすると、関係を悪化させにくくなります。もし急な変化やほかの症状があるなら、体調のサインとして早めに確認してあげたいですね。

(獣医師監修：加藤桂子)