馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はワールドエースが勝った２０１４年の読売マイラーズＣを取り上げる。弟にワールドプレミアなどがいる良血馬が驚きのレコードＶ。今年引退したドイツのシュタルケ騎手のＪＲＡ重賞初制覇でもあった。

初めて体験するマイルの流れに戸惑うことはない。ワールドエースはインの４番手で脚をためて直線に入った。手綱越しに伝わってくる抜群の感触。シュタルケは進路を外へとった。ラスト１ハロンで先行勢をとらえると、迫ってきた１番人気のフィエロを退け、１馬身１／４差をつけてのフィニッシュだ。時計は従来の記録を０秒４上回る１分３１秒４のレコード。２年前の春、日本ダービーで１番人気を集めてクラシック戦線を沸かせたディープインパクト産駒は衝撃的な時計を刻み、２年１か月ぶりの勝利をつかんだ。

完璧なレースで、自身のＪＲＡ重賞初Ｖを決めたシュタルケは笑顔で振り返った。「距離は少し心配だったけど、いいスタートを切り、いい位置で運べたのが勝因。この馬の母系はドイツだからね。勝てて良かった」。母マンデラは０３年の独オークスの３着馬。母国とつながりの深いパートナーの復活を素直に喜んだ。

一昨年、秋への準備に入る前に左前脚の屈けん炎を発症。１年８か月の長期離脱を余儀なくされた。前走の白富士Ｓ（５着）で復帰したが、その後にフレグモーネ（急性の化膿性疾患）にかかり、今回が３か月ぶりの実戦。順調ではないなかでつかんだ、１２年きさらぎ賞以来の重賞２勝目に、池江調教師は驚きを隠さない。「十分に乗れていなかったし、正直出来はよくなかった。体も太かった（前走比１６キロ増）しね。さすがだな」

ゴール後には向正面で鞍上を振り落とし、厩舎の先輩オルフェーヴルをほうふつさせるシーンも見せた。次走は優先出走権をつかんだ安田記念。「簡単にはいかないと思うが、次はグンと良くなると思うからね」とトレーナーは厚い期待を寄せたが、不良馬場で伸び切れずに５着。その後も国内外で現役生活を続けたが、Ｇ１制覇はかなわないまま、２０１５年１２月のチャレンジＣ（４着）を最後に種牡馬入りした。産駒には２０２４年の富士Ｓを勝ったジュンブロッサムなどがいるが、２０２３年に種牡馬を引退し、現在は北海道苫小牧市のノーザンホースパークで余生を過ごしている。

また、鞍上のシュタルケは今年１月に日本での短期免許取得がかなわなかったこともあり、現役引退を表明。母国のドイツでリーディングを１０回獲得しただけではなく、２０１１年にはデインドリームで凱旋門賞を制覇。日本でもＧ１初制覇となった昨年のカムニャックでのオークスなど重賞６勝を挙げ、世界各地で穏やかな人柄が愛された。