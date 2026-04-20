便利なキッチン＆ランチグッズ！スケーター「スヌーピー」Yummy Cookie Days! シリーズ
様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「スヌーピー」の「Yummy Cookie Days!」シリーズが登場！
食洗機対応の弁当箱など、機能性とデザイン性を両立したラインナップで、「スヌーピー」たちが毎日のランチやキッチン周りに彩りを添えます☆
スケーター「スヌーピー」Yummy Cookie Days! シリーズ
販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店など
スケーターから、大人気キャラクター「スヌーピー」の新シリーズ「Yummy Cookie Days!」のランチグッズとキッチングッズが登場！
クッキーの箱を持ったり、美味しそうにクッキーを見つめる「スヌーピー」たちの姿が描かれています。
忙しい生活の中でほっと一息つける大切な時間である、日々の食事の準備やお出かけ先でのランチタイム。
世界中で親しまれている「PEANUTS」のキャラクターたちがデザインされた「Yummy Cookie Days!」シリーズで、毎日の食卓に温かさを演出します☆
音の鳴らない・箸箱セット ハシ 18cm
価格：880円（税込）
サイズ：約190×31×13mm
ハシの長さ：18cm
※食洗機対応
「スヌーピー」や「チャーリー・ブラウン」がクッキーになった、かわいいデザインの箸箱セット。
ケース内部に防音用のクッションを備えているため、持ち歩く際の不快なカチャカチャ音を軽減してくれます。
竹箸 21cm (3P)
価格：1,100円（税込）
サイズ：21cm
家族で使い分けができる3膳セット。
来客用にストックしておくのもおすすめです！
ポップな「スヌーピー」デザインで、食事時間がより楽しくなります☆
菜箸
価格：682円（税込）
サイズ：33cm
調理の際に活躍する、長めの菜箸。
『PEANUTS』のロゴや「スヌーピー」「ウッドストック」がデザインされています。
ステンレスバターカッター＆ケース (バターナイフ付)
価格：4,290円（税込）
サイズ：約107×190×48mm
市販のバターを簡単に切り分けてそのまま保存できるバターケース。
計量の手間を省き、スムーズな調理をサポートしてくれます！
水切りマット
価格：1,210円（税込）
サイズ：約310×410mm
洗い物を置くスペースとして活用できるマット。
カラフルなクッキーの箱と「スヌーピー」のイラストがキュートなデザインです。
アクリルコップ
価格：858円（税込）
容量：280ml
サイズ：81.5×90mm
透明感があり、日常使いに適したコップ。
かわいいクッキー柄なので、おやつタイムのお供にもおすすめです。
メラミンタンブラー
価格：748円（税込）
容量：270ml
サイズ：87×90mm
割れにくく丈夫なメラミン製のタンブラー。
アルファベットのクッキーと「スヌーピー」たちの楽しいデザインにも注目です☆
丸型ランチボックス2段 (フォーク付)
価格：1,320円（税込）
容量：(上)230ml (下)270ml
サイズ：約106×117×90mm
淡いブルーやピンクをベースカラーとし「スヌーピー」や「チャーリー・ブラウン」「ウッドストック」たちがクッキーとともに描かれた親しみやすいデザインのグッズがそろう、今回のシリーズ。
ランチボックスも多彩にラインナップされます。
「丸型ランチボックス2段」は、コンパクトに持ち運べる2段式のランチボックスです！
ふわっと弁当箱
価格：1,760円（税込）
容量：約530ml
サイズ：約186×108×62mm
フタがドーム型になった「ふわっと弁当箱」シリーズ。
ご飯やおかずが押し潰されるのを防ぎ、ふんわりと盛り付けることができる優れものです☆
2段ふわっと弁当箱
価格：1,980円（税込）
容量：約600ml（上本体:230ml・下本体:370ml）
サイズ：約169×100×90mm
おかずが潰れにくいドーム型のフタを採用したお弁当箱。
パーツの多い2段弁当には嬉しい、食洗機対応です。
入子式ふわっとシール容器3Pセット(ハート)
価格：1,650円（税込）
容量：L:560ml M:300ml S:190ml
サイズ：L:約127×150×62mm M:約110×130×54mm S:約90×108×47mm
ハートの形がかわいいシール容器は、お弁当のデザート入れにもおすすめ！
使わないときは入れ子式に重ねてコンパクトに収納可能です。
ジョイント式薄肉保存容器3Pセット
価格：1,210円（税込）
容量：約240ml×3
サイズ：約91×66mm
連結してすっきりと収納できる保存容器のセット。
冷蔵庫の整理整頓にもおすすめのキッチン雑貨です。
ワンタッチシール容器M
価格：1,210円（税込）
容量：800ml
サイズ：131×148×104mm
クッキーの箱と「スヌーピー」のキュートでポップなデザイン！
食材の保存に便利なシール容器です。
ワンタッチシール容器L
価格：1,375円（税込）
容量：1000ml
サイズ：131×148×126mm
たっぷり入る大きめサイズの保存容器。
クッキーやお菓子のストックにも便利です。
音の鳴らないコンビセット ハシ 18cm
価格：1,210円（税込）
サイズ：約188×47×18mm
ハシの長さ：18cm
スプーン全長：18cm
ケース内部に防音用のクッションで、持ち歩く際の不快なカチャカチャ音を軽減したコンビセット。
「スヌーピー」と「ウッドストック」の微笑ましいワンシーンが切り取られています。
「スヌーピー」たちとクッキーのイラストがかわいい、キッチングッズとランチグッズ。
スケーター「スヌーピー」の「Yummy Cookie Days!」シリーズは、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です☆
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