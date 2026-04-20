様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「スヌーピー」の「Yummy Cookie Days!」シリーズが登場！

食洗機対応の弁当箱など、機能性とデザイン性を両立したラインナップで、「スヌーピー」たちが毎日のランチやキッチン周りに彩りを添えます☆

スケーター「スヌーピー」Yummy Cookie Days! シリーズ

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店など

スケーターから、大人気キャラクター「スヌーピー」の新シリーズ「Yummy Cookie Days!」のランチグッズとキッチングッズが登場！

クッキーの箱を持ったり、美味しそうにクッキーを見つめる「スヌーピー」たちの姿が描かれています。

忙しい生活の中でほっと一息つける大切な時間である、日々の食事の準備やお出かけ先でのランチタイム。

世界中で親しまれている「PEANUTS」のキャラクターたちがデザインされた「Yummy Cookie Days!」シリーズで、毎日の食卓に温かさを演出します☆

音の鳴らない・箸箱セット ハシ 18cm

価格：880円（税込）

サイズ：約190×31×13mm

ハシの長さ：18cm

※食洗機対応

「スヌーピー」や「チャーリー・ブラウン」がクッキーになった、かわいいデザインの箸箱セット。

ケース内部に防音用のクッションを備えているため、持ち歩く際の不快なカチャカチャ音を軽減してくれます。

竹箸 21cm (3P)

価格：1,100円（税込）

サイズ：21cm

家族で使い分けができる3膳セット。

来客用にストックしておくのもおすすめです！

ポップな「スヌーピー」デザインで、食事時間がより楽しくなります☆

菜箸

価格：682円（税込）

サイズ：33cm

調理の際に活躍する、長めの菜箸。

『PEANUTS』のロゴや「スヌーピー」「ウッドストック」がデザインされています。

ステンレスバターカッター＆ケース (バターナイフ付)

価格：4,290円（税込）

サイズ：約107×190×48mm

市販のバターを簡単に切り分けてそのまま保存できるバターケース。

計量の手間を省き、スムーズな調理をサポートしてくれます！

水切りマット

価格：1,210円（税込）

サイズ：約310×410mm

洗い物を置くスペースとして活用できるマット。

カラフルなクッキーの箱と「スヌーピー」のイラストがキュートなデザインです。

アクリルコップ

価格：858円（税込）

容量：280ml

サイズ：81.5×90mm

透明感があり、日常使いに適したコップ。

かわいいクッキー柄なので、おやつタイムのお供にもおすすめです。

メラミンタンブラー

価格：748円（税込）

容量：270ml

サイズ：87×90mm

割れにくく丈夫なメラミン製のタンブラー。

アルファベットのクッキーと「スヌーピー」たちの楽しいデザインにも注目です☆

丸型ランチボックス2段 (フォーク付)

価格：1,320円（税込）

容量：(上)230ml (下)270ml

サイズ：約106×117×90mm

淡いブルーやピンクをベースカラーとし「スヌーピー」や「チャーリー・ブラウン」「ウッドストック」たちがクッキーとともに描かれた親しみやすいデザインのグッズがそろう、今回のシリーズ。

ランチボックスも多彩にラインナップされます。

「丸型ランチボックス2段」は、コンパクトに持ち運べる2段式のランチボックスです！

ふわっと弁当箱

価格：1,760円（税込）

容量：約530ml

サイズ：約186×108×62mm

フタがドーム型になった「ふわっと弁当箱」シリーズ。

ご飯やおかずが押し潰されるのを防ぎ、ふんわりと盛り付けることができる優れものです☆

2段ふわっと弁当箱

価格：1,980円（税込）

容量：約600ml（上本体:230ml・下本体:370ml）

サイズ：約169×100×90mm

おかずが潰れにくいドーム型のフタを採用したお弁当箱。

パーツの多い2段弁当には嬉しい、食洗機対応です。

入子式ふわっとシール容器3Pセット(ハート)

価格：1,650円（税込）

容量：L:560ml M:300ml S:190ml

サイズ：L:約127×150×62mm M:約110×130×54mm S:約90×108×47mm

ハートの形がかわいいシール容器は、お弁当のデザート入れにもおすすめ！

使わないときは入れ子式に重ねてコンパクトに収納可能です。

ジョイント式薄肉保存容器3Pセット

価格：1,210円（税込）

容量：約240ml×3

サイズ：約91×66mm

連結してすっきりと収納できる保存容器のセット。

冷蔵庫の整理整頓にもおすすめのキッチン雑貨です。

ワンタッチシール容器M

価格：1,210円（税込）

容量：800ml

サイズ：131×148×104mm

クッキーの箱と「スヌーピー」のキュートでポップなデザイン！

食材の保存に便利なシール容器です。

ワンタッチシール容器L

価格：1,375円（税込）

容量：1000ml

サイズ：131×148×126mm

たっぷり入る大きめサイズの保存容器。

クッキーやお菓子のストックにも便利です。

音の鳴らないコンビセット ハシ 18cm

価格：1,210円（税込）

サイズ：約188×47×18mm

ハシの長さ：18cm

スプーン全長：18cm

ケース内部に防音用のクッションで、持ち歩く際の不快なカチャカチャ音を軽減したコンビセット。

「スヌーピー」と「ウッドストック」の微笑ましいワンシーンが切り取られています。

「スヌーピー」たちとクッキーのイラストがかわいい、キッチングッズとランチグッズ。

スケーター「スヌーピー」の「Yummy Cookie Days!」シリーズは、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です☆

© 2026 Peanuts Worldwide LLC

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 便利なキッチン＆ランチグッズ！スケーター「スヌーピー」Yummy Cookie Days! シリーズ appeared first on Dtimes.