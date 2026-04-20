高市内閣支持率再び7割台　原油価格“上昇”への対応「不十分」が過半数超え　【FNN世論調査：2026年4月】

問1 高市内閣を支持するか。（カッコ内は3月の調査）

支持する 70.2%（67.1%）

支持しない 25.1%（28.5%）

わからない・言えない 4.7%（4.4%）

問2-1 高市内閣の経済政策や物価高対策への取り組みの評価は。

評価する 14.3%

どちらかと言えば評価する 54.0%

どちらかと言えば評価しない 20.9%

評価しない 10.3%

わからない・言えない 0.6%

問2-2 高市内閣の外交・安全保障への取り組みの評価は。

評価する 24.4%

どちらかと言えば評価する 42.2%

どちらかと言えば評価しない 19.9%

評価しない 12.2%

わからない・言えない 1.3%

問3 どの政党を支持するか。（カッコ内は3月の調査）

自民 33.0%（31.8%）

維新 3.6% （3.7%）

国民 4.1% （4.8%）

中道 3.2% （5.7%）

立憲 1.8% （1.7%）

参政 4.1% （5.3%）

公明 1.2% （1.2%）

みらい 1.4% （3.7%）

共産 2.2% （1.7%）

れいわ 0.8% （1.3%）

保守 0.9% （1.7%）

社民 0.3% （0.3%）

支持政党なし 39.2%（34.5%）

わからない・言えない 3.5% （2.0%）

問4 原油価格の急激な上昇に対する高市政権の対応は。

十分だ 39.6%

不十分だ 52.2%

わからない・言えない 3.5%

問5 イランなど中東問題へのアメリカの対応を支持するか。

支持する 18.2%

支持しない 76.1%

わからない・言えない 8.2%

問6 物価高対策としての消費税減税についての考えは。

食料品にかかる消費税を2年間限定で0％にすべき 43.2%

同等の現金給付なら、食料品の消費税減税なくても良い 25.0%

わからない・言えない 26.1%

問7 再審開始に対する検察官の抗告についての考えは。

今まで通り必要だ 19.9%

何らかの制限を付けるべきだ 64.6%

全面禁止すべきだ 9.1%

わからない・言えない 6.4%

問8-1 憲法に自衛隊を明記することへの賛否は。

賛成 59.3%

反対 31.3%

わからない・言えない 9.4%

問8-2 憲法に大規模災害時の国会議員の任期延長など緊急事態対応の条文を新設することへの賛否は。

賛成 66.2%

反対 25.9%

わからない・言えない 8.0%

問8-3 憲法に参議院の合区を解消する条文を加えることへの賛否は。

賛成 54.1%

反対 29.6%

わからない・言えない 16.3%

問8-4 憲法に経済的理由にかかわらず教育を受ける機会を確保するなどの条文を加えることへの賛否は。

賛成 83.3%

反対 11.3%

わからない・言えない 5.5%

問9 女性皇族の結婚後の身分の在り方についての考えは。

結婚後も皇族とし、夫や子は皇族としない 35.8%

結婚後も皇族とし、夫や子も皇族とする 28.9%

結婚後は皇族の身分を離れる 29.7%

わからない・言えない 5.7%

問10 皇族数確保のため旧宮家の男系男子を皇室に迎えることへの賛否は。

賛成 58.0%

反対 31.9%

わからない・言えない 10.0%

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入している。

FNN・産経合同世論調査【2026年4月】

期間：2026年4月18日・19日

調査方法：RDD（固定電話・携帯電話）

回答：全国の18歳以上の有権者1006人（回答者の年齢構成比と男女比、居住地域について、最新の国勢調査の全国データに近似するよう抽出し補正）