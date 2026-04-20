俳優の大浦龍宇一さんが2026年4月19日、自身の公式ブログを更新。22歳年下の妻でシンガーソングライターのゆりえさんとの離婚を報告しました。



【写真を見る】【 大浦龍宇一 】 1月に離婚したことを公表 「それぞれの道を歩んでいくことにいたしました」 22歳年下の妻のシンガーソングライター・ゆりえさんと別々の道へ





大浦さんは「ご報告」と題した投稿で「皆さまへ。大切なご報告があります」と書き出し、「今年1月に私達はお互いに思いやりの心を持って、離婚という形でそれぞれの道を歩んでいくことにいたしました」と綴っています。







この件については公式ブログでの報告のみとする意向を示しており、元妻についても「彼女のこれからの道も、あたたかく見守ってくだされば感謝です」と、ファンに向けて温かい言葉を添えました。







大浦さんは今後について、「俳優として、また大切な時期のこども達に関わる者として、与えられた時間を大切に日々歩んでいきたいと願っております」とコメントしています。



【担当：芸能情報ステーション】