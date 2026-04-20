60日間、行方不明のわんこ。諦めずにおばあちゃんが必死で山に向かって声をかけ続けた結果、まさかの奇跡的な展開が！その瞬間が収められた投稿は、記事執筆時点で92万回以上再生され、「本当に良かった」「奇跡ですね」「よく頑張ったね！」といった祝福の声が殺到しました。

【動画：60日間、行方不明の犬→おばあちゃんが山に声をかけ続けた結果…まさかの『奇跡的な瞬間』】

60日間、行方不明のわんこ

TikTokアカウント「宇治川大介｜こてつパパ（@daisuke_ujigawa）」さまに投稿されたのは、60日間、行方不明になったわんこのお話です。

ある日、おばあちゃんが飼っていたわんこ「ルビ」ちゃんが家から脱走してしまい、行方不明になってしまったのだそう。60日経っても姿は見つからず、最悪の事態も考えられる状況でした。

しかし、おばあちゃんは諦めませんでした。ルビちゃんがいなくなってから、毎日のように山に向かって名前を呼び、声をかけ続けたのです。すると、ルビちゃんが行方不明になってから60日後--

なんと、おばあちゃんの呼びかけに反応するように、山の中からルビちゃんが颯爽と現れたのです！

おばあちゃんとの再会に嬉しそう！

約2ヶ月後、無事におばあちゃんとの再会を果たせたルビちゃん。奇跡的に再会できたことに、おばあちゃんも「お～お～！」「ルビちゃん！」と感極まった声を出していたそうです。

しばらく撫でたり声をかけたりと再会を心から喜んだふたり。ルビちゃんが落ち着いたタイミングで、しっかりリードを取り付け、「ごめんね」「ルビちゃん、ルビちゃん」とおばあちゃんに優しく声をかけられ、とても嬉しそうな表情を見せていたというルビちゃん。

2ヶ月という長期間、ひとりぼっちで外を彷徨い続け、無事におばあちゃんの元へ帰ることができたルビちゃんのお話は、多くのネットユーザーの心を揺さぶりました。

その後も幸せに暮らしているルビちゃん

ルビちゃんとおばあちゃんの奇跡の再会は、TikTokで大きな話題になりました。コメント欄には「本当に良かった」「奇跡ですね」「よく頑張ったね！」など、祝福の声が寄せられています。

今回、ルビちゃんのお話を紹介しているTikTokアカウント「宇治川大介｜こてつパパ」さまは、保護されたわんこのサポート活動をする傍ら、投稿者さまと愛犬「こてつ」くんの日常も紹介しています。

また、無事におばあちゃんと再会を果たしたルビちゃんは、現在もおばあちゃんのお家で幸せに暮らしているといいます。娘さんやお孫さんとも仲良くなったそうで、楽しい毎日を送っているそうですよ！現在のルビちゃんは「ルビの日常（romisan163）」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「宇治川大介｜こてつパパ（@daisuke_ujigawa）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。