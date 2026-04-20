第３３回青葉賞・Ｇ２（２着馬までに日本ダービー優先出走権）は４月２５日、東京競馬場の芝２４００メートルで行われる。

ブラックオリンピア（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）はデビューからの２戦２、３着と勝ちきれなかったが、２走前の未勝利で待望の初勝利。前走のアザレア賞はホープフルステークスで４着のアーレムアレスに２馬身差をつけて快勝した。一戦ごとに馬体、レースぶりともに着実に良化しており、重賞初挑戦でも上位争いは十分に可能だ。

ゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父コントレイル）は昨年１０月の新馬勝ち後に挑戦した京都２歳ステークス・Ｇ３で０秒２差の３着。前走のきさらぎ賞・Ｇ３も０秒３差の６着と着順の印象ほど負けていない。まだキャリアが浅い３歳馬同士だけに重賞での経験は強みとなる。

ノーブルサヴェージ（牡３歳、美浦・森一誠厩舎、父リオンディーズ）は東京、中山と異なる競馬場で２戦２勝。跳びが大きいフットワークなので広い東京に替わるのはプラスで３連勝が可能な好素材だ。

テルヒコウ（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父コントレイル）は２勝がいずれも逃げ切り勝ち。開幕週の良好な馬場は味方になりそうだ。