◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル）＝１着馬に安田記念の優先出走権

安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）への前哨戦としての位置づけを持つ本レース。登録１９頭のうち、Ｇ１馬２頭を含む、重賞馬９頭がそろい、今年もハイレベルな一戦。臨戦過程が目を引く、エルトンバローズ（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープブリランテ）に注目したい。

好走時の１週前追い切りと比較してみる。２着馬から鼻差、首差、首差の５着だった昨年のマイルＣＳは、１１月１２日に栗東・ＣＷコースでキャピタルサックス（現５歳３勝クラス）の外を４馬身半追走し、６ハロン８２秒１―ラスト２ハロンは１１秒９―１１秒３で１馬身先着。追い切りに騎乗していた西村淳騎手も入線後、馬上でうなるほどの走りだった。

今回も西村淳也騎手が騎乗し、１５日にフウセン（３歳未勝利）の内を６馬身追走。６ハロン８０秒３―ラスト２ハロン１１秒９―１１秒２で１馬身半先着した。杉山晴調教師は「長めから行ってもしまいもしっかりしていました。先週はモタモタするところがありましたが、今週は乗り役の歯切れも良かったです」と手応えを深めていた。内を回った点を考慮しても、この目で見た切れ味はかなり良く、馬体もさらに上昇しそうな気配を感じた。

前走の東京新聞杯（１３着）は間隔の詰まった出走だった。その前走では有馬記念に挑戦したこともあり、コースでの追い切りは一度もなく、坂路中心の調整だった。また、右回りが【３・４・１・４】に対して、左回りでは２３年に毎日王冠を制しているが【１・０・１・５】とやや劣る。１番人気で敗れたが、度外視できる一戦だろう。

厩舎力にも期待したい。２０２３年、２５年に最多勝利調教師に輝いた杉山晴厩舎は、１９日終了時点でトップの２２勝。１２日の桜花賞ではギャラボーグが２着、１９日はロブチェンで皐月賞を制覇しているように、今年も勢いに乗っている。

そのトレーナーが１週前の追い切り後に「ここに目いっぱいで、というつもりでいます」と強気の発言。コース３本追いの臨戦過程を見ても、相当な出来に仕上げてくる気配が漂う。同舞台のマイルＣＳで２３年から４、２、５着の実績馬の復活Ｖも大いにありそうだ。（松ケ下 純平）