未成年飲酒で活動休止経験の上杉真央、地上波出演 飲酒いじられ顔覆う「すみませんでした」
昨年3月で終了したフジテレビ系『オールナイトフジコ』のフジコーズメンバーの上杉真央が、18日放送のテレ東系の『ゴッドタン』（毎週土曜 深2：10）に出演。かつて未成年飲酒で活動休止を経験したことを紹介される場面があった。
【写真】「すみませんでした」放送後、佐久間宣行氏と2ショットを公開した上杉真央
上杉は、2023年夏ごろに当然未成年でありながら飲酒したことが、25年4月に報じられたことを受け、半年間活動を休止した。その後、25年10月からSNSでの発信を再開していた。
番組では「マジギライ1/5」として、オズワルド・伊藤俊介が自分の嫌いな人を見抜く企画が展開された。上杉も『オールナイトフジコ』のレギュラーで共演していた伊藤に強烈な言葉を投げかけ、存在感を残した。
その中で、上杉はフジコーズの企画で、佐久間宣行氏の番組に出られる権利がもらえたのに「一切呼ばれてない」と明かした。「この企画もオーディションして出た」と話した。
これに佐久間氏は「出そうと思ったけど、未成年飲酒したから」と紹介。共演者から「あぁ、あの子か！」と驚いた様子を見せていた。
これに上杉は顔を覆い、手を合わせたような仕草を見せ「すみませんでした」と謝罪していた。番組では「※活動を自粛したうえで復帰しています」というテロップも加えられていた。
上杉は放送後、自身のXで「ゴッドタン、ありがとうございました！念願でした！」「佐久間さん、伊藤さん、梨子と久しぶりにお会いできてうれしかったです」と喜びを報告。「オーディションのメールが来た時すごくうれしかったです！これからも頑張っていきます!!」と決意をつづり、佐久間氏との2ショットを公開していた。
【写真】「すみませんでした」放送後、佐久間宣行氏と2ショットを公開した上杉真央
上杉は、2023年夏ごろに当然未成年でありながら飲酒したことが、25年4月に報じられたことを受け、半年間活動を休止した。その後、25年10月からSNSでの発信を再開していた。
その中で、上杉はフジコーズの企画で、佐久間宣行氏の番組に出られる権利がもらえたのに「一切呼ばれてない」と明かした。「この企画もオーディションして出た」と話した。
これに佐久間氏は「出そうと思ったけど、未成年飲酒したから」と紹介。共演者から「あぁ、あの子か！」と驚いた様子を見せていた。
これに上杉は顔を覆い、手を合わせたような仕草を見せ「すみませんでした」と謝罪していた。番組では「※活動を自粛したうえで復帰しています」というテロップも加えられていた。
上杉は放送後、自身のXで「ゴッドタン、ありがとうございました！念願でした！」「佐久間さん、伊藤さん、梨子と久しぶりにお会いできてうれしかったです」と喜びを報告。「オーディションのメールが来た時すごくうれしかったです！これからも頑張っていきます!!」と決意をつづり、佐久間氏との2ショットを公開していた。