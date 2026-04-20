西武・平沢大河内野手が１９日・日本ハム戦（エスコンフィールド）で９９０日ぶりの一発を含む４安打３打点を記録し、１５−３の大勝に貢献した。

三回無死一塁で右前打を放つと、四回１死一、二塁は右前適時打で移籍後初打点。九回２死一塁では右翼へ完璧なアーチを描いた。１号２ランは、ロッテ時代の２０２３年８月３日・日本ハム戦以来、９９０日ぶりの本塁打だった。

平沢は仙台育英では２０１５年夏の甲子園で準優勝。「３番・ショート」で大会３本塁打を放ち、イケメンスラッガーとして大人気となった。

同年ドラフト１位でロッテに入団。２０１８年には１１２試合に出場したが在籍９年間でレギュラーには定着できず、２４年は１軍でプレーする機会がなかった。

２０２４年１２月の現役ドラフトで西武へ移籍。昨季は７試合の出場にとどまったが、今季はここまで６試合で打率・３６８、１本塁打、３打点とまずまずの滑り出しを見せている。

ネットでは「かつてのドラ１の殻に漸くヒビが入った」、「スイングはホントに綺麗なんだよな」、「平沢大河さん、ついに覚醒か！？」「わかってると思うけど、１回の大活躍じゃだめだぞ！活躍を継続してくれよ」とますますの奮起する声があった。