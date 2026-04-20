気象予報士でタレントの穂川果音（40）が20日までに自身のインスタグラムを更新。ノースリ＆デニムの“高身長コーデ”を披露した。

「表参道で開催されている @paris64world のポップアップへ ひとつひとつ、大切に編まれたカゴバッグを 実際に手に取ってみると、職人さんの丁寧な手仕事が伝わってきて、長く大切に使いたいなと改めて感じちゃう」などとつづり、白のノースリーブにデニム姿でカゴバッグを手にしている写真などをアップ。

「扇型のストライプも目を引くけれど、どこへでも連れて行けそうなミニサイズも捨てがたくて。みんなは、今年の夏バッグもう決めた？？」と問い掛け、「ちなみにこの日の私服は骨格ストレートでもスタイル良く着こなせるくびれ辺りから裾が広がるペプラムトップスを見つけたの @moussyofficial のトールサイズデニムと合わせたよ！」と紹介した。

そして、ハッシュタグで「cordinate」「fyp」「fashiongram」「高身長コーデ」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「パンツルックもばっちり決まってます」「めっちゃお似合い」「脚長カノンちゃん可愛い」「素敵ですね これからの夏にもピッタリなデザインですね」「綺麗で可愛いです」「脚が長い」「お似合い」などの声が寄せられている。

穂川は、東京都出身で身長1メートル70。趣味は、コーヒー、スポーツ観戦、料理、日帰り旅、競馬。資格は気象予報士のほか、秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士。ABEMAの報道番組「ABEMA Prime」でお天気コーナーを10年にわたって担当し、今年3月に卒業。血液型A。