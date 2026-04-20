“仕事復帰”の松本明子、激痛で迎えた還暦の誕生日「前日にボルト12本、金属プレートを足の中に埋め込む手術を…」
タレントの松本明子（60）が月曜アシスタントを務める、20日放送のニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』に「左足関節脱臼骨折」から復帰し、ひさしぶりに生出演。骨折の状況を克明に語った。
【写真】車椅子に乗って…元気な笑顔を見せた松本明子
番組冒頭、MCの高田文夫と、松村邦洋がトークを広げる中、松本がカットイン。「すみませ〜ん！来ちゃいました！戻ってまいりました！」「指先と声はばっちりでございます」と元気な様子を届けた。
松本は続けて、骨折に至った状況を説明「4月2日の昼間でございます。都内も小雨が降り始めたくらいのときに、玄関出て1歩目でツルっと。小雨あって、スニーカー履いていたんですが…」と状況を説明。「1歩目でツルンといきまして、気が付いたら左足が外側に直角に、曲がっちゃいけない方向に曲がってまして。全部ブランブランになって、外れてしまいました」と説明した。
続けて「もう激痛で『痛い、痛い、いた〜い』と言っていたのを、（夫の）本宮（泰風）が聞いたのが猫だと思った」って、と話すと松本の不在中にゲストにやってきた本宮に対し、高田は「本宮のトークなんとかしろ。放送事故になるから、何もしゃべんないと」とまさかのダメ出し。松本は「それで本宮に後ろから脇から支えてもらって操り人形のようにそーっと起こしていただいて、救急車呼ぶよりも言った方が早いだろうということで（病院へ行った）」と臨場感あふれるトークで伝えた。
運ばれた病院で「緊急の手術をしましょう」と即断だったといい、「創外固定という左足を足首を地面につかないよう、宙づりにするように骨にボルトを…。かかとにボルトを1本串刺しにして、そして1週間後、還暦誕生日の前日にボルト12本、金属プレートを足の中に埋め込む手術をしまして、還暦の誕生日を激痛の病室で迎えました」と、大変な様子を明かした。
松本「今はリハビリに励んでおります。左足にサイボーグのような装具を付けまして、足首に圧をかけないように…」と現状を話すと、高田は「マラソン大会に出る中国のロボットみたいだな、昨日ニュースでやってた。うらやましいな（笑）」と例えた。松本は「松葉づえをわきに抱えて、リハビリをやっております」「病気の方の大変さがわかりますね。こういうケガをすると」としみじみ語った。
高田が「今も痛い？」と聞くと「今はもう痛みはなくなってきましたけど、リハビリで歩けるように。半年後くらいに（ボルトを）また抜かなきゃ…」と話し、水曜コメンテーターを務めるTBS系午後の情報番組『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（月〜金 後1：55）については、「松葉づえで行ってまいります」と伝えた。
松本は3日、自身のインスタグラムに「昨日の昼頃、自宅前で転倒し、左足首を骨折してしまいました」と投稿。「正式な病名は『左足関節脱臼骨折』です」と説明し「しばらくの間休業し、約1ヶ月間入院することとなりました。4/8還暦の誕生日を目前に大怪我、丙午、本厄です...」としつつ、「足以外に怪我はなく、体調自体は問題ございません」と報告していた。
なお松本は、ニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』（月〜金 前11：30）の月曜に出演。また、TBS系午後の情報番組『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（月〜金 後1：55）水曜コメンテーターを務めている。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真】車椅子に乗って…元気な笑顔を見せた松本明子
番組冒頭、MCの高田文夫と、松村邦洋がトークを広げる中、松本がカットイン。「すみませ〜ん！来ちゃいました！戻ってまいりました！」「指先と声はばっちりでございます」と元気な様子を届けた。
続けて「もう激痛で『痛い、痛い、いた〜い』と言っていたのを、（夫の）本宮（泰風）が聞いたのが猫だと思った」って、と話すと松本の不在中にゲストにやってきた本宮に対し、高田は「本宮のトークなんとかしろ。放送事故になるから、何もしゃべんないと」とまさかのダメ出し。松本は「それで本宮に後ろから脇から支えてもらって操り人形のようにそーっと起こしていただいて、救急車呼ぶよりも言った方が早いだろうということで（病院へ行った）」と臨場感あふれるトークで伝えた。
運ばれた病院で「緊急の手術をしましょう」と即断だったといい、「創外固定という左足を足首を地面につかないよう、宙づりにするように骨にボルトを…。かかとにボルトを1本串刺しにして、そして1週間後、還暦誕生日の前日にボルト12本、金属プレートを足の中に埋め込む手術をしまして、還暦の誕生日を激痛の病室で迎えました」と、大変な様子を明かした。
松本「今はリハビリに励んでおります。左足にサイボーグのような装具を付けまして、足首に圧をかけないように…」と現状を話すと、高田は「マラソン大会に出る中国のロボットみたいだな、昨日ニュースでやってた。うらやましいな（笑）」と例えた。松本は「松葉づえをわきに抱えて、リハビリをやっております」「病気の方の大変さがわかりますね。こういうケガをすると」としみじみ語った。
高田が「今も痛い？」と聞くと「今はもう痛みはなくなってきましたけど、リハビリで歩けるように。半年後くらいに（ボルトを）また抜かなきゃ…」と話し、水曜コメンテーターを務めるTBS系午後の情報番組『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（月〜金 後1：55）については、「松葉づえで行ってまいります」と伝えた。
松本は3日、自身のインスタグラムに「昨日の昼頃、自宅前で転倒し、左足首を骨折してしまいました」と投稿。「正式な病名は『左足関節脱臼骨折』です」と説明し「しばらくの間休業し、約1ヶ月間入院することとなりました。4/8還暦の誕生日を目前に大怪我、丙午、本厄です...」としつつ、「足以外に怪我はなく、体調自体は問題ございません」と報告していた。
なお松本は、ニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』（月〜金 前11：30）の月曜に出演。また、TBS系午後の情報番組『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（月〜金 後1：55）水曜コメンテーターを務めている。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。