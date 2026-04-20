タレントのヒロミ（６１）が２０日、都内で行われた「第２回 ＨｉＫＯＫＩ ＢＵＩＬＤＥＲ’Ｓ ＳＰＩＲＩＴ ＡＷＡＲＤ」の授賞式に、ゆうちゃみ（２４）と出席した。

イベントでは、年の離れた２人がそれぞれの世代に対する印象を告白。ヒロミは、若いゆうちゃみ世代に「自分の子供よりも年下なので、どう触れて良いのかわからない」と吐露しつつ、「もう６０歳過ぎてますんで、若い方と話すときは、迷惑にならないように話している。老害にならないように…」と明かした。

一方のゆうちゃみは、ヒロミ世代に対し「活発的でエネルギーの大きさが違う。でも、私は結構年上の方と関わる機会も多いので、あんまり世代のギャップは感じない」と回答。するとヒロミから「ゆうちゃみはおじさんをあしらうのがうまい」と笑顔でツッコまれていた。

同アワードは、電動工具ブランド「ＨｉＫＯＫＩ（ハイコーキ）」による電動工具・エア工具を使う職人を対象に「職務に対する最も高い志」を持つ方を表彰するもの。

ヒロミは同ブランドの職人応援隊長を務めており、「僕らの世代は次に渡していかなきゃいけない。かっこいい職人像を出していって、若い人にどんどんこの世界に入ってきてもらいたい」と語っていた。