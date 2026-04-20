“丸刈り”姿も公開…『ペントハウス』俳優キム・ヨンデ（30）、本日（20日）入隊

俳優キム・ヨンデ（30）が、国防の義務を果たすため入隊する。

キム・ヨンデは4月20日、陸軍訓練所に入所し、兵役義務を開始する。

【写真】キム・ヨンデ、“丸刈り”姿

所属事務所は「キム・ヨンデは別途の行事を行わずに陸軍訓練所へ入所する予定であり、基礎軍事訓練を終えた後、部隊に配属されて服務する予定だ」と明らかにした。

入隊を控えたキム・ヨンデは、所属事務所のスタッフに対し「（兵役に）行って、戻ってきたら、次のページも一緒にめくろう」と語り、食事を振る舞ったことが伝えられている。アウターユニバースの第1号俳優であるキム・ヨンデは、所属事務所への愛情を示しつつ、復帰後の再会を約束した。

（写真＝キム・ヨンデInstagram）

2017年、ウェブドラマ『全知的片思い視点 特別版』（原題）でデビューしたキム・ヨンデは、『偶然見つけたハル』『ペントハウス』『女神降臨』『昼に昇る月』『損するのは嫌だから』『親愛なるX』などに出演している。

最近では、元APRIL出身で女優のイ・ナウンとの熱愛説が浮上した。ソウル・広津区のドラッグストアで一緒にいる姿が目撃されたことから広まった熱愛説について、キム・ヨンデ側とイ・ナウン側はいずれも「事実無根であり、2人は親しい友人関係だ」と否定した。

（記事提供＝OSEN）