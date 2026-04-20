【ワシントン＝池田慶太、カイロ＝村上愛衣】米国のトランプ大統領は１９日、中東のホルムズ海峡に近いオマーン湾で、米軍の海上封鎖を突破しようとしたイラン船籍の大型貨物船を攻撃し、拿捕（だほ）したと自身のＳＮＳで明らかにした。

イラン側は「報復」を予告しており、米国とイランの戦闘終結に向けた再協議の調整が続く中、緊張がエスカレートする恐れがある。

今月１３日の米軍による封鎖措置の開始以来、船舶の拿捕は初めてとみられる。

米中央軍によると、大型貨物船「ＴＯＵＳＫＡ」はイラン沿岸のバンダルアッバスに向けてアラビア海北部を航行中で、米海軍の駆逐艦「スプルーアンス」に阻止された。海上封鎖違反にあたると繰り返し警告を受けたが、６時間停止しなかった。スプルーアンスは艦載砲を数発発射し、米海兵隊員が貨物船に乗り込んで管理下に置いたという。

トランプ氏は投稿で「機関室に穴をあけて停止させた」と主張した。

ＴＯＵＳＫＡは、米政府の制裁リストに掲載されている。イランのタスニム通信によると、中国からイランに向けて航行していた。イラン側は米艦船を無人機で攻撃したという。

イラン軍中央司令部は２０日、米国による拿捕を「海賊行為」と批判し、「イランはまもなく報復する」との声明を発表した。