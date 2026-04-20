ゆうちゃみ、職人の“こだわり”に憧れる 「モテモテなイメージ」
モデルでタレントの“ゆうちゃみ”こと古川優奈（24）が20日、都内で行われた『第2回 HiKOKI BUILDER’S SPIRIT AWARD』授賞式にタレントのヒロミ（61）と共に登壇。「職人」をテーマにトークを展開した。
【全身ショット】華やか！タイトなワンピース姿のゆうちゃみ
同アワードは、建設業界をはじめ、社会や暮らしを支える人々をたたえ、過酷な環境であっても日々奮闘する職人や業界を応援したいという思いから作られた。電動工具やエア工具を使用する職人を対象に、仕事への志・情熱などを伝え、「職務に対する最も高い志」を持つ人が選出される。昨年11月14日から12月9日までの募集期間中にエントリーされた応募者の中から、最終選考に通過した6人が参加した。
トークでは職人のイメージについての話題に。父親が大工で幼少期から職人に囲まれて育ったヒロミは、「厳しい。親父の姿を見ていたので、そういう姿が一番の印象です。きれい好きだったりとか。毎回掃除をして、僕は今も職人さんたちと付き合いがあるんですけど、そういうのは変わらないんだなと思って。1回仕事して汚れたら掃除して、また次の仕事って、結構こまめに掃除をしながらこうやるっていう。そこは親父の姿を見てたのと、今もあまり変わらないような感じがします」と語った。
周りに職人が多いというゆうちゃみが「身近に感じる」と話すと、ヒロミは「（今の世代の人たちが職人にどのようなイメージを持つか）気になります。昔の大工や職人のイメージは世の中的にも大分変わってると思うんですよ。スタイルや工具も含めて」と興味津々の様子。
ゆうちゃみは「“怖い”や”厳しい”というよりも、SNSでギャルの職人がTikTokで上げていたりとか、若い世代も増えてきているのかなと思います。作業している姿もかっこいいですし、地元の子とか職人さんと付き合う子が多かったです。モテモテなイメージ」とにっこり。さらに、「繊細な部分をこだわりにこだわりまくって、工具とか自分で選びながら作業していくというのがかっこいい。私は絶対できないので集中力に憧れます」と職人の魅力を口にした。
最後に、「職人さんたちが命がけで頑張ってくれてるおかげで、今の私たちの暮らしがあるので本当に感謝しています」と熱く語った。
【全身ショット】華やか！タイトなワンピース姿のゆうちゃみ
同アワードは、建設業界をはじめ、社会や暮らしを支える人々をたたえ、過酷な環境であっても日々奮闘する職人や業界を応援したいという思いから作られた。電動工具やエア工具を使用する職人を対象に、仕事への志・情熱などを伝え、「職務に対する最も高い志」を持つ人が選出される。昨年11月14日から12月9日までの募集期間中にエントリーされた応募者の中から、最終選考に通過した6人が参加した。
周りに職人が多いというゆうちゃみが「身近に感じる」と話すと、ヒロミは「（今の世代の人たちが職人にどのようなイメージを持つか）気になります。昔の大工や職人のイメージは世の中的にも大分変わってると思うんですよ。スタイルや工具も含めて」と興味津々の様子。
ゆうちゃみは「“怖い”や”厳しい”というよりも、SNSでギャルの職人がTikTokで上げていたりとか、若い世代も増えてきているのかなと思います。作業している姿もかっこいいですし、地元の子とか職人さんと付き合う子が多かったです。モテモテなイメージ」とにっこり。さらに、「繊細な部分をこだわりにこだわりまくって、工具とか自分で選びながら作業していくというのがかっこいい。私は絶対できないので集中力に憧れます」と職人の魅力を口にした。
最後に、「職人さんたちが命がけで頑張ってくれてるおかげで、今の私たちの暮らしがあるので本当に感謝しています」と熱く語った。