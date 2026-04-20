NNNと読売新聞が行った世論調査で高市内閣の支持率は66％でした。与野党の受け止めにをお伝えします。

高市政権発足から21日で半年、6割を超える高い支持率に、政権幹部からは「健闘している」などと安堵の声が聞かれました。

一方で、内閣支持率が5ポイント低下した要因について、政府・自民党内からは「予算審議などでの力まかせの国会運営が裏目に出ている」との指摘が複数、出ています。

こうした中、政府が近く正式決定する武器の輸出を原則可能とすることについては、世論調査で「反対」が「賛成」を上回る結果になりました。

政府・与党内には「丁寧に政策実現を進めつつ、結果も出さないといけない」との空気感が漂っている中、閣僚のひとりは、「安全保障関連の政策は支持率の貯金を使わないと前に進まない」と話していて、高市カラーの政策推進は、政権の「体力」にも直結しそうです。

そして、引き続き最大の課題となるのが、イラン情勢です。政権幹部のひとりは「イラン情勢がずるずると長びくと、さらなる物価高につながり、政権としても厳しくなる」と経済への影響を警戒しています。

一方、政党支持率をみると、自民党の38％に対して、野党は参政党が最も高い6％、中道改革連合と国民民主党がそれぞれ3％と、政権批判票の受け皿が見当たりません。

ベテランの野党議員からは、「与党と戦える体制にある真っ当な野党が存在しない。世論の見方を変えるには時間がかかる」と厳しい受け止めも出ています。