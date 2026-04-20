◇米女子ゴルフツアー JMイーグルLA選手権最終日（2026年4月19日 米カリフォルニア州 エルカバレロCC＝6679ヤード、パー72）

最終ラウンドが行われ、10位から出たツアー1勝の岩井千怜（23＝Honda）は1イーグル、3バーディー、3ボギーの70で回り、通算12アンダーで7位に入った。3月のフォード選手権以来の今季2度目のトップ10入り。

5打差の10位から逆転を目指した最終日はバーディーとボギーが交互する波に乗り切れない1日だった。

1番パー5で第3打を2メートルにつけてバーディー発進も4番でボギー。パー5の7番でバンカーから寄せて伸ばした後も10番で落とし、12番でも2メートルのチャンスを生かしながら14番で貯金を吐き出した。

ようやくストレスを解消したのが16番パー5だった。残り174ヤードから8Iで放った第2打がグリーン右サイドに着弾。傾斜を下ってピン2メートルで止まった。

イーグルパットを沈めた岩井千は「耐えて来た良かった。最後にご褒美が来た。たまにはいいショット打ちたいなと思ってたので会心のセカンドショットを打てて気持ち良かった」と笑顔が弾けた。

初日首位で滑り出しながら週末に伸ばし切れず失速し、昨年5月のリビエラマヤ・オープン以来のツアー2勝目には届かなかった。それでも今大会2個目のイーグルを記録し、今季2度目のトップ10入りを果たし気持ちは晴れた。

23日開幕のメジャー初戦シェブロン選手権（テキサス州）に向けて「まずは優勝争いを目指して楽しみながら笑顔で頑張る」と力を込めた。