亀梨和也が、1stアルバム『WAVE』を7月8日にリリースする。

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本作には、4月15日に配信リリースした「Diamond」のほか、GRe4N BOYZが楽曲提供した「'O sole mio」、アルバムタイトル曲「WAVE」を含む全新曲の全12曲が収録される。

タイトルの『WAVE』は、心や感情の“波”、楽曲の幅やグラデーションとしての“WAVE”を表現しており、亀梨自身が心揺れた楽曲を中心に構成されたオリジナルフルアルバムとなっている。

CDは初回限定盤、通常盤、ファンクラブ盤の全3形態での発売となる。初回限定盤には「WAVE」のMVやメイキングを収録したBlu-ray／DVDが付属し、通常盤にはボーナストラック1曲を追加した全13曲を収録。ファンクラブ盤には、2025年に行われたファンミーティング『KAZUYA KAMENASHI -TALK to ME-』の映像が収められる。

なお亀梨は、本作を携えた全国ツアー『KAZUYA KAMENASHI LIVE TOUR 2026 -FROM HERE-』を7月より全国7都市で開催。チケットは、4月23日までオフィシャルファンクラブ会員先行抽選が受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）