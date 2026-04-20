昨年のＴＨＥ Ｗで優勝したニッチェが１８日、フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」に登場。近藤久美子の夫は「向上委員会」のプロデューサーだったことから、この日は満面の笑みの夫がフロアで見守る姿が映し出された。

この日はニッチェがゲスト。２１年目でＴＨＥ Ｗ優勝となり、さんまは近藤へ「旦那はどうや。この番組のプロデューサー」というと、近藤は「喜んでくれてます。ちょっと恥ずかしいですけど」と照れると、カメラはフロアで拍手を送る近藤の夫を激写。２人は２１年３月１３日の放送回で結婚を報告しており、夫は近藤の快挙に拍手を送っていた。

優勝したときは「喜んでくれて、当日は生放送がまだあったのでタクシーで帰ると言ったが、迎えにいくねって」と車で迎えに来てくれたといい「車の中で『おめでとう！』って。朝起きても『おめでとう』。おめでとうが１週間続きました」と嬉しそうに話した。

するとウエストランド井口浩之が「いやいや、ＴＨＥ Ｗで一週間？って（思ってしまった）」と言い出し、やはりＴＨＥ Ｗ優勝のオダウエダ植田は「１週間は短いですわ。１年、いや１００年は祝って欲しい」と訴えていた。