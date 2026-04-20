日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２０日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が連続出塁を５１試合に伸ばし、“野球の神様”ベーブ・ルースに並んだことを報じた。

大谷は１９日（日本時間２０日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。１点リードの３回１死で迎えた２打席目は、２球目の甘く入ったチェンジアップを捉えると、打球速度１１３マイル（約１８１・９キロ）の高速ライナーが右中間を駆け抜け、連続試合出塁記録を１９２３年のベーブ・ルースに並ぶ「５１」に伸ばし、大歓声を浴びた。

なお試合は佐々木朗希投手（２４）が先発したが、４回２／３を投げて７安打３失点で降板し、今季初勝利はお預けとなった。また継投した投手陣が崩れチームも６―９で敗れた。

大谷の活躍にコメンテーターを務めた望月理恵アナウンサーは「この時代に生きててよかったと本当に思う」と満面の笑み。しかし「実はこの試合、佐々木朗希投手が先発していたんですよね。（勝利投手に）なれなかった。早く１勝してもらいたいなという気持ちがあります」と期待を込めて語った。