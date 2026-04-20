4月20日（月）の「なるみ・岡村の過ぎるTV」は、スペシャルゲストとして声優で俳優の宮野真守と、WEST.の神山智洋を迎えておくる。

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今回で13年目に突入した人気企画「オシャレ過ぎる長谷兄 NGKコレクション」、通称「長谷コレ」。DJハマーこと、テンダラー・浜本のナビゲートで、なんばグランド花月で楽屋入りするベテラン漫才師、ティーアップ・長谷川宏の私服を５日間にわたってチェックする。

さりげなくカラーをリンクさせたり、ハイブランドを用いたりと、ファッションのプロも思わずお手上げの着こなしを披露する長谷兄。ある日のコーディネートには、長谷兄の春の定番である黒のライダースジャケットも。もちろんブランドはおなじみの…宮野もええ声であのブランド名をコールする！

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またスタジオでは、最新のトレンドファッションアイテムを紹介。敏腕ファッションバイヤーの谷さんによると、今年は「ビッグシルエット」がトレンドだそうで、5XLというオーバー過ぎるサイズのベストが登場する。さすがになるみも「オーバー過ぎやしませんか？」と戸惑うが、宮野と神山が試着することに。すると違和感なく着こなし、ポーズを決める２人になるみと岡村も「似合ってる！」と感心。そして、岡村も同じ巨大ベストに挑戦するが…！？

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なるみ・岡村隆史MCの「なるみ・岡村の過ぎるTV」（ABCテレビ）は毎週月曜よる11時17分放送。20日（月）はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。