お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が、日本屈指の人気レースで大役を務め、まさかのレースクイーン姿で中継に映り込む姿が話題を呼んだ。

【映像】信子が大役！中継にアップで映り込む（実際の様子）

スーパーGTの2026シーズン開幕戦を振り返った『笑って学べる!!超GTぱーてぃー』の最新回が17日に放送。決勝レースを前に、岡山国際サーキットに現れたぱーてぃーちゃんの3人は、SUPER GTの企画・運営を行うGTアソシエイション代表取締役・坂東正明氏に突撃した。番組継続の挨拶とともに今季の注目選手についてトークを展開する中、勢いのまま「フラッグを振らせてもらえませんか」と直談判すると、坂東代表は「スタートのフラッグだったら」と快諾。そのままレースに突入する「パレードラップ」の開始合図、決勝の幕開けを告げる“グリーンフラッグ”を振る超重要な役割が託された。

大役を任されたのは、レースクイーン姿の信子。コース脇で観客から見えないように何度もフラッグの振り方を練習。普段の“ギャル”キャラとは打って変わって緊張した面持ちを見せ、スタジオからは「なにがギャルだよ！」とツッコミが飛んだ。

そして本番。公式の中継映像では紹介とともに、信子がフラッグを振る姿がしっかりと映し出される。「いけぇ〜！」「がんばれ〜！」と声を上げながら振られたグリーンフラッグで、2026シーズンがスタートした。

大役をやり遂げた信子だったが、振り終えるや否やコース外へダッシュ。「うぇ〜ん、緊張した」と本音を漏らし、その映像を振り返ったスタジオでは「本当、本当に恥ずかしかった」と悶える場面も見せた。

コメント欄でも「ギャルでも流石に緊張するんですか？」「意外と真面目」「緊張しとるな」と反響が集まった。（ABEMA『笑って学べる!超GTぱーてぃ』／(C)GTアソシエイション）