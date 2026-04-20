メニコン<7780.T>が３日ぶりに反発している。この日、オランダ製造子会社が製造するスクレラルレンズ（強膜レンズ）「Ｔｉｍｅ ＸＬ」について、中国国家薬品監督管理局（ＮＭＰＡ）から医療機器の承認を取得したと発表しており、好材料視されている。



スクレラルレンズ（強膜レンズ）は、角膜形状が特殊な不正角膜症例に対し安定した視力補正と快適な装用感が期待できるハードコンタクトレンズ。中国は、円錐角膜をはじめとする不正角膜患者数が最も多い国の一つであり、一方でこれまで中国国内ではこうした高度な症例に対応できる矯正手段の選択肢が限られていたことから、同社では製品の普及を通じて、患者の生活の質の改善に貢献するとしている。



出所：MINKABU PRESS