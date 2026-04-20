・サイフューズがマド開け急伸、「７月にも膝関節の再生医療で世界初の治験」と報じられる

・菊池製作は２５％超の続急騰演じる、人型ロボットの北京ハーフマラソン記録を目の当たりにフィジカルＡＩ関連株が軒並み快走

・ニデックが大幅反発、第三者委の最終報告書受領で悪材料出尽くし感

・ａｂｃは大幅高で３連騰、Ｗｏｗｏｏ社によるＲＷＡのオンチェーン化へ技術支援開始

・クラダシは３日ぶり反発、新たに空き家再生事業を開始

・ポートが４連騰でもみ合い圏離脱の動き、系統用蓄電所事業への本格参入を発表

・キオクシアは売り買い交錯も買い優勢、大商い続くなか株価は５日線を巡る攻防に思惑

・レゾナックは買い優勢、ブラックロック・ジャパンによる大量保有報告が株価刺激

・ワシントンＨがカイ気配切り上げ、アパＨＤらの保有割合が６．２４％に上昇



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS