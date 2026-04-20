ａｂｃ<8783.T>＝大幅高で３連騰。前週末１７日、シンガポールに拠点を置くＷｏｗｏｏ社が推進する株式などのＲＷＡ（リアルワールドアセット）をオンチェーン化するプロジェクトに対し、技術支援を始めることで最終合意したと発表しており、材料視した買いが集まっている。今回のプロジェクトを通じ、国境を越えた資産移転の円滑化と年中無休の流動性の確保を図る。現在はリーガル面の整備を重点的に進めており、法務・コンプライアンス面におけるマイルストーンを達成次第、具体的なサービスの詳細を開示する。



ポート<7047.T>＝もみ合い放れの様相。同社は就職情報サイトを運営するほか、エネルギー分野での成約支援ビジネスも展開している。そうしたなか、前週末１７日取引終了後に系統用蓄電所事業に本格参入することを決議したと発表、これが新たな株価の刺激材料として投資マネーの食指を動かした。同事業に関しては初年度である２６年３月期から黒字化し、２７年３月期も通年で利益貢献する見通しとしており、中期的な業績拡大への期待が買いを引き寄せた格好だ。



クラダシ<5884.T>＝３日ぶり反発で年初来高値とツラ合わせ。前週末１７日取引終了後、新たに空き家再生事業を開始すると発表した。不動産事業に知見を持つ投資・コンサルティング会社のＩｎｔｅｇｒｉｔｙ（インテグリティ、東京都新宿区）と業務提携し、共同出資の合弁会社を設立することを通じて行う。合弁会社の社名は「Ｎｅｓｔｉａ」。出資比率はクラダシが５１％、インテグリティが４９％。今後の展開が期待されているようだ。



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出所：MINKABU PRESS